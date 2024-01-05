Пленный стрелок 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядовой Александр Симонов 5 января рассказал, что многие украинские боевики отказываются воевать.

Он отметил, что повестку он получил на работе, хотя был железнодорожником. В военном комиссариате ему сообщили, что его бронь своевременно не была продлена.

«Сказали прибыть в военкомат, ничего не бояться. Уже позвонили, всё порешали — бронь будет сделана, как только я стану на учет», — сказал Симонов.

Однако после прибытия в военкомат Симонову сказали, что он ничего не понимает и брони у него не будет. Там ему порекомендовали пообщаться с психологом, а сотрудники военкомата дальше решат, что с ним дальше делать. В итоге 5 сентября 2023 года его призвали.

По его словам, боевиков ВСУ настраивают против России.

Симонов рассказал, что, когда его подразделение бросили на позиции без командиров, при подходе российских военнослужащих без боя вместе с сослуживцами он сдался в плен.

«Вовремя заметили подход, попросили не стрелять. Сказали, что сдаемся. Была команда выбросить оружие и по одному выходить, вышел я первый. Увидел, что справа и слева нас уже окружили. Буквально за две минуты мы были бы закиданы гранатами, если бы не сдались», — сказал боец ВСУ.

Пленный боец ВСУ указал, что никакой агрессии со стороны российских военнослужащих во время задержания не было. У украинских боевиков забрали только телефон и документы, личные вещи в карманах оставили.

Он также поделился, что у военнослужащих ВСУ «плохой настрой, люди не хотят воевать, многие отказываются». Помимо этого, много боевики самовольно оставляют воинские части.

Как рассказал Симонов, сейчас на Украине забирают людей с работы, автобусов, магазинов, вручают повестки, привозят в военкомат. При отсутствии брони «люди уходят, не имея даже выбора». По его словам, во время боевых действий ВСУ несут очень большие потери среди личного состава. Обращаясь к украинским военнослужащим, он призывает их не идти сражаться и постараться остаться живыми, так как «там ничего хорошего нет».

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ. Отмечается, что тактика заградотрядов позволяет ВСУ удерживать мобилизованных и силы теробороны, которые намерены покинуть поле боя.

29 декабря пленный военнослужащий ВСУ Михаил Исаенко призвал украинцев не верить властям и любыми методами избегать мобилизации. Он рассказал, что имеет проблемы с сердцем, спиной, а также у него глухота правого уха, однако это не помешало военной медицинской комиссии допустить его к службе.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 25 декабря заявил, что, если киевская администрация объявит мобилизацию, то украинцы не пойдут на фронт. По его словам, Киев набрал еще 500 тыс. пушечного мяса и решил бросить его на фронт.

Тогда же бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что насильно отправленные в зону спецоперации военные ВСУ отказываются выполнять приказы Зеленского. По его словам, проявляется всё больше признаков, что солдаты настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, поэтому он в настоящей беде.

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер 22 декабря рассказал, что насильственная отправка граждан Украины в зону спецоперации и сопротивление мобилизации со стороны населения означает, что жители не верят в успех боевых действий.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах ВСУ. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.