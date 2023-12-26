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Экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев воевать за Зеленского
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Экс-советник Кучмы заявил о нежелании украинцев воевать за Зеленского

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Фото: Соцсети
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Если киевская администрация объявит мобилизацию, то украинцы не пойдут на фронт. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале в понедельник, 25 декабря.

Он убежден, что граждане Украины больше не хотят воевать за президента Украины Владимира Зеленского.

«Власть — это Зеленский, слуги народа, вся эта верхушка — нацелена на то, чтобы продолжать <боевые действия> путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тыс. пушечного мяса и бросить его на фронт», — высказался эксперт.

Кроме того, как считает Соскин, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) подходят к концу боеприпасы и вооружение, предоставленные странами Запада. Запасы истощены, а между тем новые пакеты помощи в союзных Киеву государствах еще не утверждены.

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Ранее в тот же день бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что насильно отправленные в зону спецоперации военные ВСУ отказываются выполнять приказы Зеленского. По его словам, проявляется всё больше признаков, что солдаты настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, поэтому он в настоящей беде.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Перед этим, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах ВСУ. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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