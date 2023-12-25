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В США заявили об отказе бойцов ВСУ выполнять приказы Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: солдаты ВСУ начали игнорировать приказы Зеленского
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Насильно отправленные в зону спецоперации военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, опубликованному в понедельник, 25 декабря.

Специалист объяснил, что украинской армии не хватает военнослужащих из-за высоких потерь среди личного состава, однако набрать достаточное количество людей в стране не могут. Кроме того, по словам Джонсона, проявляется всё больше признаков, что солдаты настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, поэтому он в настоящей беде, добавляет «Газета.Ru».

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24 декабря бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что на Украине может начаться гражданская война из-за решения украинского лидера Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Эксперт добавил, что киевский режим планирует и дальше продолжать ведение боевых действий, несмотря на возможный отказ западных стран в поставках средств и вооружений.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах ВСУ. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Ранее, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что непримиримость президента Зеленского с необходимостью начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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