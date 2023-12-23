Насильственная отправка граждан Украины в зону спецоперации и сопротивление мобилизации со стороны населения означает, что жители не верят в успех боевых действий. Об этом рассказал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер YouTube-каналу Gegenpol.

«Украина сама решает, как ей вербовать людей. Я думаю, вы видите растущее сопротивление этому. Насильственная мобилизация означает, что народ больше не верит в этот конфликт», — поделился он в беседе от 22 декабря.

Риттер объяснил, что жители Украины не желают подчиняться приказам министерства обороны своей же страны, так как не хотят защищать коррумпированное руководство государства. Кроме того, по словам экс-разведчика, граждане понимают, что киевский режим не сильнее российской стороны.

«Как Киев будет проводить мобилизацию, зависит от них, но кого бы они ни мобилизовали, они не будут верить в эту борьбу, и поэтому они либо умрут, либо попадут в плен, либо сбегут — таково будущее украинской армии», — указал эксперт.

21 декабря портал Tagesschau отметил, что переехавшие в Германию украинцы не желают возвращаться на родину и затем отправляться на фронт. Один из собеседников издания подчеркнул, что украинцы станут «просто пушечным мясом», это не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) на практике.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.