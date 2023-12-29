Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Исаенко призвал украинцев не верить властям и любыми методами избегать мобилизации. Видео с его рассказом о службе в ВСУ 29 декабря опубликовало Минобороны.

«Если вы хотите остаться в живых, если вы не хотите оказаться в положении военнопленного, если вы хотите, чтобы ваши семьи не остались без отцов, без братьев, без сыновей, мой вам совет: <…> всякими возможными средствами старайтесь избежать мобилизации», — обратился боец ВСУ к украинцам.

Исаенко, по его словам, был мобилизован насильно, его схватила полиция, когда он шел по улице. Он рассказал, что имеет проблемы с сердцем, спиной, а также у него глухота правого уха. Однако это не помешало военной медицинской комиссии его допустить до службы. После этого Исаенко был отправлен на месяц в Эстонию для военной подготовки, которую вели инструктора НАТО.

«Психологически [инструктора] обрабатывали нас с целью посеять вражду между братскими народами, между Россией и Украиной», — поделился боец.

В плен военнослужащий попал, когда находился в блиндаже во время ожидания приказа. Исаенко задается вопросом, почему на задачи отправляются не кадровые офицеры, а «практически гражданские» с малым уровнем подготовки. Он отметил, что в рядах ВСУ упал боевой дух, большинство украинцев, как и его, «заставили воевать», поставив перед выбором между участием в вооруженном конфликте или заключением в тюрьме на срок от 10 лет.

Также он рассказал об отношении российских военных, которые не оказывали никакого психологического давления на пленных и предложили им еду. Исаенко поделился, что ожидал худшего, однако к нему, как к пленному, относятся нормально.

Украинский военнослужащий подчеркивает, что Киев не оказывает никакой поддержки, не занимается эвакуацией.

«Это сознательное уничтожение нации», — заключил Исаенко.

Накануне, 28 декабря, главный редактор польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщил, что в Варшаве большое число украинских мужчин выстроилось в очередь за паспортами Польши. Отмечается, что граждане Украины могли начать оформлять паспорта, действительные 10 лет, вследствие того, что если новый закон о мобилизации будет принят, уклонисты от военной службы не смогут обновлять свои документы.

Ранее, 26 декабря, украинский разведчик с позывным Оладушек назвал одной из основных проблем ВСУ «низкое качество человеческого ресурса». Он рассказал, что в ряды украинской армии все чаще призывают больных, например, тех, кто служит уже давно и имеет по несколько ранений. С таким качеством человеческого ресурса одержать победу над Россией невозможно, добавил украинский боец.

За день до этого, 25 декабря, член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги.

До этого, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.