Украинцам стоит готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар в интервью телеканалу «Днепр ТВ».

По словам военного, Украина не обладает таким мобилизационным потенциалом, как Россия. Кроме того, продолжил он, у Киева нет столько денежных средств и ресурсов.

Самовар также признал, что в том случае, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха. В то же время он убежден, что конфликт завершится переговорами.

«Но у нас на них должны быть сильные позиции», — указал он.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта на данный момент неактуален.

Ранее, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость украинского президента Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

Газета The New York Times 13 декабря сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.