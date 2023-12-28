В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев

Большое число украинцев выстроилось в очередь за документами в Варшаве, о чем в соцсети Х написал журналист, главный редактор польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

В посте он также подчеркнул, что причиной очередей мог стать новый законопроект о мобилизации на Украине.

«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — написал журналист.

Он прикрепил фотографии и видео, на которых толпы украинцев ожидают получения документов в одном из варшавских торговых центров возле «Паспортного сервиса». При этом на кадрах можно заметить преимущественно мужчин.

Как отметили в комментариях, граждане Украины могли начать оформлять паспорта, действительные 10 лет, вследствие того, что если новый закон о мобилизации будет принят, уклонисты от военной службы не смогут обновлять свои документы.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.