Реклама
Прямой эфир
Мир
Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения
Мир
Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии
Армия
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении
Армия
Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
СМИ рассказали об участии погибшего генерала КСИР в поставках оружия «Хезболле»
Общество
В семи субъектах РФ потребность в работниках выросла более чем на 50%
Мир
ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо
Мир
На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов
Мир
СМИ сообщили о создании США «преступной банды» для присвоения активов РФ
Экономика
Проход по биометрии в метро четырех городов РФ планируют к запуску в 2024 году
Экономика
Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%
Мир
В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции
Экономика
Центробанк увидел риски в наращивании госдолга России
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа
Сюжет:

Украинский разведчик назвал одну из основных проблем ВСУ

Разведчик ВСУ: Украина не победит из-за низкого качества человеческого ресурса армии
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за «низкого качества человеческого ресурса». Об этом заявил разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Оладушек в беседе с YouTube-каналом «Бутусов ПЛЮС».

«Нам нужна молодежь. Я всё понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли. <...>. Но так мы точно не победим», — заявил он в интервью, опубликованном 23 декабря.

Оладушек добавил, что для эффективного ведения боя просто необходимы молодые военнослужащие с их боевым духом, которые смогли бы морально и физически выдерживать все тяготы. Однако, по его словам, сейчас в ВСУ призывают все больше больных ― например, тех, кто служит уже давно и имеет по несколько ранений. С таким качеством человеческого ресурса одержать победу над Россией невозможно, отметил украинский боец.

ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе
Начальник российского Генштаба подвел итоги украинского контрнаступления

25 декабря экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что если киевская администрация объявит мобилизацию, то украинцы не пойдут на фронт. Он убежден, что граждане Украины больше не хотят воевать за президента страны Владимира Зеленского.

Ранее, 24 декабря, политолог Вадим Карасев во время интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Украина и страны Запада уже готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Он также сказал, что украинские власти сожалеют о своих ранее сделанных заявлениях о «войне до победного конца» и морально уже приняли поражение.

До этого, 19 декабря, Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Перед этим, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах ВСУ. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023