Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за «низкого качества человеческого ресурса». Об этом заявил разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Оладушек в беседе с YouTube-каналом «Бутусов ПЛЮС».

«Нам нужна молодежь. Я всё понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли. <...>. Но так мы точно не победим», — заявил он в интервью, опубликованном 23 декабря.

Оладушек добавил, что для эффективного ведения боя просто необходимы молодые военнослужащие с их боевым духом, которые смогли бы морально и физически выдерживать все тяготы. Однако, по его словам, сейчас в ВСУ призывают все больше больных ― например, тех, кто служит уже давно и имеет по несколько ранений. С таким качеством человеческого ресурса одержать победу над Россией невозможно, отметил украинский боец.

25 декабря экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что если киевская администрация объявит мобилизацию, то украинцы не пойдут на фронт. Он убежден, что граждане Украины больше не хотят воевать за президента страны Владимира Зеленского.

Ранее, 24 декабря, политолог Вадим Карасев во время интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Украина и страны Запада уже готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Он также сказал, что украинские власти сожалеют о своих ранее сделанных заявлениях о «войне до победного конца» и морально уже приняли поражение.

До этого, 19 декабря, Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Перед этим, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах ВСУ. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.