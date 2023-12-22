ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе

Масштабные поставки западного вооружения не спасли киевский режим от провала летне-осеннего наступление, а ввод в бой украинским командованием стратегических резервов только увеличил колоссальные потери ВСУ — об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе. Источники «Известий» сообщили, что мероприятие проигнорировали представители всех стран НАТО, кроме Турции . Из выступлений Валерия Герасимова следует, что российская армия в зоне СВО не планирует в следующем году оставаться в оборонительной позиции, считают эксперты, знакомые с содержанием его выступления.

Сценарии нападения

Рост военной активности НАТО у границ России вынудил руководство нашего государства предпринимать беспрецедентные меры по укреплению вооруженных сил. Об этом на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

— Целенаправленными действиями Вашингтона были разрушены все базовые соглашения, составлявшие основу системы контроля над вооружениями. В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России реализация мер доверия в области европейской безопасности потеряла свою актуальность, — заявил начальник Генштаба.

По словам российского военачальника, ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных военных учений альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии нападения на нашу страну. Всё чаще к ним привлекаются государства, не входящие в блок НАТО. Начальник Генштаба выразил зарубежным коллегам глубокую обеспокоенность российского руководства столь явными враждебными военными мероприятиями, способными привести к возникновению новых вооруженных конфликтов.

Фото: Министерство обороны РФ

В качестве примеров активности альянса, которая может привести к настоящей войне, Валерий Герасимов привел провокации НАТО в Арктике, Черном и Балтийском морях, предоставление Польшей, Финляндией и Швецией своих военных баз в распоряжение американских военных.

— Россия активно использует институт военных атташе, чтобы довести до правительств других государств позицию Минобороны и руководства страны по важнейшим военным и военно-политическим вопросам, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Всем государствам, представители которых присутствовали на брифинге, Россия показала, что умеет воевать, достигать своих целей — как военных, так и военно-политических.

Впрочем, слушать рассказ Валерия Герасимова ни американский военный атташе, ни представители стран — союзников США не пришли. Источник «Известий» в Минобороны России рассказал, что из дипломатов стран НАТО на брифинге присутствовал только представитель Турции.

Серьезный кризис для ВСУ

Важной частью выступления Валерия Герасимова стала оценка хода специальной военной операции и роли западных стран в поддержке ВФУ. Он рассказал зарубежным атташе, что, по данным Минобороны России, с февраля 2022 года Украине было передано более 5,2 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. беспилотников и огромное количество другого вооружения.

Фото: Министерство обороны РФ

Около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе. Отдельно начальник Генштаба остановился на передаче Киеву нескольких сотен управляемых ракет средней дальности класса «воздух – земля» Storm Shadow и SCALP, которые ВФУ использует для поражения гражданских объектов на территории России. В октябре 2023 года США поставили ВФУ оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км.

Рассказал Валерий Герасимов и о потерях ВФУ в ходе попытки украинского контрнаступления, закончившейся полным провалом.

— Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск. Не изменили ситуации на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ, — заявил российский военачальник.

По словам генерала, за полгода потери ВФУ на всех направлениях составили около 160 тыс. человек и около 4 тыс. единиц боевой техники. Согласно украинским планам, ставшим известными российскому командованию, ВФУ в ходе контрнаступления планировали за две недели окружить и заблокировать Мелитополь, а «в последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом». Раскрытие замысла ВФУ позволило российской армии нанести противнику стратегическое поражение и сорвать все планы генералов Зеленского.

Фото: Министерство обороны РФ

— Все понимают, что впереди новая кампания 2024 года. А потери — как людские, так и материальные — Украине восполнить будет уже крайне сложно. Неслучайно стали говорить о том, чтобы вернуть уехавших за пределы Украины мужчин и призвать их. Для ВСУ и их хозяев складывается серьезный кризис, — считает Александр Перенджиев.

«Мы обязаны наступать»

Валерий Герасимов заявил, что «российские военнослужащие постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», и аккуратно намекнул, что российская армия в зоне СВО не планирует в следующем году оставаться в оборонительной позиции.

— Украина после понесенных потерь и неудачного наступления отчаянно нуждается в нескольких месяцах отдыха, чтобы пополнить арсеналы, восполнить личный состав, восстановить боеспособность своих ударных корпусов , — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Согласно военной логике и стратегии ведения войны, мы обязаны так или иначе наступать. Мы должны сейчас наконец сложить в воздушном пространстве над полем боя единую систему, где объединены беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, связь, боевое управление. И если мы сможем создать такую систему, то, захватив воздушное пространство, начнем использовать преимущество, которое у нас есть и в людях, и в технике, и в артиллерии. Главное — решить проблему захвата воздушного пространства над полем боя.

Фото: Министерство обороны РФ

О новых тактических приемах российской армии и средствах вооружения иностранным атташе рассказал и начальник Генштаба. По его словам, одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины, а «в ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы их применения».