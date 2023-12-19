Новые Герои России – 2023: что о них известно и в чем их подвиг

19 декабря президент России Владимир Путин наградил девятерых военнослужащих почетными звездами Героя России. Церемония награждения состоялась сразу после заседания коллегии Минобороны, где участвовал глава государства. Звания Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил на заседании министр обороны Сергей Шойгу. Всего, по словам главы военного ведомства, 320 тыс. человек получили государственные награды. Подробности — в материале «Известий».

Герои России – 2023: подвиги на СВО

Медали и высшие звания получили девять бойцов, которые бесстрашно проявили себя в ходе спецоперации. Среди них капитан Айнур Сафиуллин, подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

Айнур Сафиуллин участвовал в освобождении населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Более трех часов бойцы сдерживали контратаку противника и выполнили все поставленные задачи без потерь своего состава. В результате наступательных действий было уничтожено более двух взводов живой силы противника, взяты в плен восемь националистов, захвачены образцы ПТРК иностранного вооружения типа Javelin и NLAW.

Сергей Ирхин является военнослужащим Воздушно-десантных войск, он также проявил смелость и мужество в бою с противником. По отзывам сослуживцев, Сергей досконально знает свое дело, он отличный спортсмен и имеет заслуженный авторитет в коллективе.

Владимир Путин вручает медаль «Золотая Звезда» Герою Российской Федерации подполковнику Сергею Ирхину Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Андрей Митяшин командовал танковой ротой, которая наступала на позиции украинских националистов. В районе одного из населенных пунктов экипаж Митяшина под артиллерийским обстрелом с ходу атаковал противника. Майор уничтожил танк и бронетранспортер, а также автомобиль с боеприпасами противника. Несмотря на повреждение танка, его экипаж продолжал выполнять огневые задачи вручную до конца боя.

Роман Дебелый и его военная часть находится в зоне СВО, поэтому он с первых дней спецоперации является активным ее участником и успешно выполняет боевые задачи. Он участвовал в штурмах Мариуполя, а также вел героические бои в Запорожской области.

Темирлан Абуталимов проявил мужество и верность боевому братству на передовой. В одном из сражений в Запорожской области, несмотря на то что противник превосходил бойцов его отряда по силам, а сам Темирлан был ранен, он отважно продолжил бой. Благодаря этому российские военнослужащие нанесли значительный урон врагу, переломили ситуацию в свою сторону и одержали победу. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.

Владимир Путин и лейтенант Темирлан Абуталимов Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Алексей Спесивцев вместе со своим танковым взводом оказал поддержку штурмовикам под командованием младшего сержанта Дмитрия Еремина. Вместе они решительно атаковали позиции противника, захватив важный стратегический рубеж.

«За доблестное выполнение задач» награду от президента получили также сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

Глава государства отметил, что участники церемонии в ходе СВО действовали профессионально и мужественно, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами. Президент подчеркнул, что вся страна и все жители России гордятся героями и верят в победу.

Владимир Путин и рядовой Евгений Кудинов Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

За что вручается награда «Золотая Звезда»

Герой Российской Федерации — это высшее звание, которое присваивается президентом за совершение подвига. Присвоить его могут за героизм и проявленное мужество при боевых действиях, за высокие свершения при освоении космоса, за особые заслуги перед населением и государством. Обладателю почетного звания вручается грамота и знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» Героя России.

При ношении медаль располагают над другими орденами и медалями на левой стороне груди.

Данную награду ввели относительно недавно: медаль появилась в наградной системе Российской Федерации в 1992 году. Она заменила «Золотую Звезду» Героя СССР.

Владимир Путин и старший лейтенант Роман Дебелый Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Первую звезду Героя России вручили космонавту Сергею Крикалеву за мужество и героизм, которые он проявил во время космического полета на орбитальной станции «Мир».