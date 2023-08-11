Штирлиц близок к оригиналу: кто скрывался за образами киноразведчиков

Полвека классике — 11 августа исполняется 50 лет 12-серийному художественному телефильму Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» . Он был снят по одноименному роману Юлиана Семёнова. Первый показ собрал 70 млн зрителей. С тех пор Вячеслав Тихонов вместе с наградами получил звание всесоюзного Штирлица, а картина стала культовой. «Известия» выяснили имена реальных спецагентов, ставших прототипами любимых героев шпионских фильмов о войне.

«Подвиг разведчика»

(1947 год)

Режиссер: Борис Барнет. В главной роли: Павел Кадочников

Фото: РИА Новости

В основу фильма легла пьеса Михаила Маклярского «Подвиг остается неизвестным». Автор сам был советским контрразведчиком, полковником госбезопасности . После войны стал драматургом и киносценаристом.

По сюжету фильма, советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немецкими войсками Винницу. Его цель — добыть секретную переписку генерала фон Кюна со ставкой Гитлера.

Павел Кадочников создал образ бесстрашного разведчика, чем положил начало картинам о советской агентуре в тылу врага. Интеллектуал, красавец, благородный и отважный — таким должен был предстать разведчик на киноэкранах.

Прототипом главного героя стал Николай Кузнецов. Советский разведчик действовал в тылу врага под именем Пауль Зиберт. В 1943 году в Ровно он захватил и ликвидировал немецкого генерала фон Ильгена. Всего на счету разведчика 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников администрации нацистской Германии.

Как погиб Николай Иванович, до сих пор точно не ясно. В марте 1944 года Генриху Мюллеру лег на стол отчет, согласно которому разведчик ликвидирован на Западной Украине, к этому причастны бойцы УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ). По одной из версий, Кузнецов подорвал себя гранатой, когда попал в окружение.

Известно, что разведчик был для первого космонавта Юрия Гагарина примером «безграничного служения своему народу и своей родине, человечеству и прогрессу».

«Майор Вихрь»

(1967 год)

Режиссер: Евгений Ташков. В главной роли: Вадим Бероев

Фото: kino-teatr.ru

Фильм снят по одноименному роману Юлиана Семенова. В 1960-х, когда были рассекречены документы о спасении Кракова и действовавшей в Польше разведгруппы «Голос» во главе с майором Евгением Березняком, автор заинтересовался историей и написал книгу, которую затем переработал в сценарий. Только в нем позывной главного героя — не Голос, а Вихрь.

Евгений Березняк не дожил до 100 лет три месяца, его не стало 23 ноября 2013 года. Разведчик известен тем, что передал советскому командованию план по уничтожению фашистами Кракова — именно благодаря Березняку красивейший польский город уцелел.

По образованию Евгений Степанович был педагогом. С началом войны вошел в подполье, вел борьбу с немецкими оккупантами в Днепропетровской области. В 1943 году был направлен на учебу в Главное разведывательное управление в Москву, после которой возглавил группу «Голос». В августе 1944-го был десантирован в Польшу, где выполнял задание ставки.

Когда в 2010 году экс-президент Украины Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины, герой-разведчик отреагировал: «Это пощечина всем ветеранам Великой Отечественной войны».

К слову, на создание образа майора Вихря Семенова вдохновил не только Березняк — в числе прототипов называли также Алексея Николаевича Ботяна. Герой России, полковник КГБ СССР Ботян прожил 103 года и скончался в Москве 13 февраля 2020 года. В мае 1944 года по заданию Центра он возглавил группу из 28 человек, с которой был заброшен в Польшу. Благодаря их разведывательно-диверсионной деятельности была проведена операция по освобождению города Илжа, бойцами группы был захвачен инженер-картограф Зигмунд Огарек, который дал показания о складе взрывчатки, доставленной для подрыва центра Кракова.

Еще один разведчик, чей подвиг вдохновлял Юлиана Семенова, — Овидий Александрович Горчаков. Он был руководителем разведгруппы в тылу врага в Польше и Германии. После войны разведчик стал писателем и сценаристом. В 1972 году под псевдонимом Гривадий Горпожакс (совместно с Василием Аксёновым и Григорием Поженяном) написал шпионский роман об оккупированном Кракове «Джин Грин — неприкасаемый».

«Щит и меч»

(1968 год)

Режиссер: Владимир Басов. В главной роли: Станислав Любшин

Фото: киностудия «Дефа»

В основе ленты — одноименный роман Вадима Кожевникова. Военный корреспондент, писатель, ветеран Великой Отечественной войны. В 1945 участвовал в штурме Берлина. Режиссер Владимир Басов уложил роман в четыре серии. Выход фильма «Щит и меч» на широкий экран был приурочен к 50-летию Службы внешней разведки КГБ СССР.

Главный герой в исполнении Станислава Любшина — советский офицер Александр Белов, который под именем Йоганна Вайса в 1940 году через Ригу перебрался в Берлин. В абвере он дослужился до гауптштурмфюрера СС. Завоевав расположение немецкого военного командования, Белов получает доступ к секретной информации СС.

Поначалу Кожевников планировал создать роман о подвигах Рудольфа Абеля. Даже дал разведчику ознакомиться с литературными набросками. Но тому категорически не понравилось сочинение. И тогда прототипом героя нового романа Кожевникова стал Александр Святогоров. Абель оставил свой след здесь: в написании имени главного героя — А. Белов — легко считывается привет легенде разведки.

Александр Святогоров родился 15 декабря 1913 года в Харькове и прожил 94 года. В 1932-м он устроился на завод «Запорожсталь», стал стахановцем. С 1939 года он работал в Запорожском областном управлении НКВД, занимался пересмотром дел необоснованно репрессированных. Во время войны минировал стратегические объекты, служил в разведуправлении, разрабатывал агентурную сеть на оккупированной немцами территории, готовил разведывательно-диверсионные группы и забрасывал их в тыл врага. В 1944–1945 годах оказался в немецком тылу на территории Польши и Словакии.

Святогоров участвовал в ликвидации военного коменданта Харькова генерала Георга фон Брауна, личного представителя адмирала Канариса — Вальтера Файленгауэра. За голову разведчика фашисты давали полмиллиона словацких крон.

После войны он стал генеральным консулом СССР в Братиславе. В 1948 году был направлен в Берлин. Координировал операции советской разведки на территории Австрии и Западной Германии.

«Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Бой после Победы»

(1967–1972 годы)

Режиссер трилогии: Виллен Азаров. В главной роли: Михаил Волков

Фото: YouTube

Сценарий к фильмам написал Василий Ардаматский, автор романа «Сатурн» почти не виден». Материал для книги был собран в архивах ГРУ. Трилогия повествует о работе советских разведчиков в немецком центре шпионажа абвера «Сатурн».

Советский разведчик Крылов, он же — Крамер, завоевывает доверие руководства немецкой разведшколы и получает возможность выполнять задания советского командования. Наши офицеры осуществляли подрывную деятельность, дезинформируя врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана немцев была нейтрализована.

Прототип Крылова — Александр Иванович Козлов. Во время одного из боев раненый Козлов попал в плен и оказался в концлагере. Там же находилась его беременная жена. В этих обстоятельствах Александр дал согласие стать агентом разведцентра «Абверкоманда-103» (позывной — «Сатурн»), но при заброске сдался советской контрразведке.

Перевербованный агент отправился в Германию и работал на СССР под прикрытием. Он был награжден Железным крестом, а чуть позже назначен начальником учебной части «Сатурна». Работая в абвере, Козлов вербовал агентов для советской стороны, передал СССР информацию на 29 штатных сотрудников абвера и 57 агентов . Умер в 2009 году в возрасте 88 лет в Краснодарском крае.

«Вариант «Омега»

(1975 год)

Режиссер: Антонис-Янис Воязос. В главной роли: Олег Даль

Фото: kino-teatr.ru

Документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллине, а также роман Николая Леонова и Юрия Кострова «Операция «Викинг» стали основой для съемок этой картины. По сюжету, Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии под именем Пауль Кригер . Его цель — барон Георг фон Шлоссер, владеющий планами руководства немецкой разведки. Противодействие этих персонажей длится на протяжении пяти серий.

Прототипом Скорина-Кригера стал майор ГРУ Анатолий Маркович Гуревич. Он был одним из лидеров группы разведсетей «Красная капелла» , действовавших в Европе во время Второй мировой войны. Еще в 1939-м в разведуправлении ему дали псевдоним Кент. Примерно тогда же он получил паспорт на имя уругвайца Винсента Сьерра.

В марте 1940 года Гуревич был отправлен в Швейцарию. За период с июля 1941-го до октября 1943 года сотни радиограмм в Москву от «Красной капеллы» содержали ценнейшую информацию: приказы немецкого верховного командования, сведения о передвижении войск и массу оперативных подробностей боевых действий. Перебравшись в Брюссель, он познакомился с семьей миллионера из Чехии и полюбил его дочь.

Вскоре была открыта фирма «Симекс и Ко», возглавил которую Винсент Сьерра (он же Анатолий Гуревич). Компания стала прикрытием разведгруппы. Она приносила большую прибыль, финансируя резидентуру ГРУ. В 1946-м Гуревич вернулся в Москву, где был осужден по обвинению в измене Родине и приговорен к 20 годам заключения вместе с другими разведчиками. В 1960-м его условно-досрочно освободили, но лишь в 1991 году Гуревич был полностью реабилитирован. Скончался 2 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге в возрасте 95 лет.

«Тегеран-43»

(1980 год)

Режиссеры: Александр Алов и Владимир Наумов. В главных ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь Костолевский

Фото: Chetvyortoe Tvorcheskoe Obedinenie

Картина снята совместно СССР, Францией и Швейцарией. Действие развивается по двум сюжетным линиям: в 1943 году и в 1970-е годы.

Советский разведчик Андрей Бородин (Андрэ) пытается предотвратить покушение на «большую тройку» (Сталин, Черчиль, Рузвельт). По заданию гитлеровского руководства, в Тегеран накануне переговоров прибывает группа террористов, которых надо вычислить и обезвредить . В эту историю оказывается замешана французская переводчица русского происхождения Мари Луни. Между ней и Андрэ возникает роман. Одну из ролей в фильме сыграл Ален Делон.

Операция по подготовке покушения на лидеров сверхдержав СССР, Великобритании и США называлась «Длинный прыжок». Ее организатор — оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени, а сама идея была одобрена Адольфом Гитлером. Однако советская разведка быстро раскрыла заговор. Первое предупреждение было получено от советского агента Николая Кузнецова. (см. «Подвиг разведчика»).

Прототипом героев фильма стали Гоар и Геворк Вартаняны. Их имена были засекречены долгие годы. Целью немецких террористов стало физическое устранение либо похищение главных участников Тегеранской конференции — для предотвращения теракта были мобилизованы все члены группы Вартаняна. Они запеленговали и расшифровывали все сообщения немцев. Вскоре группу захватили и заставили работать «под колпаком». На тот момент Геворку Вартаняну было всего 19 лет, а его супруге Гоар — 17. За свою службу он был награжден звездой Героя Советского Союза, став четвертым разведчиком, удостоенным этой высокой награды.

«Исаев»

(2009 год)

Режиссер: Сергей Урсуляк. В главной роли: Даниил Страхов

Фото: Студия «Дед Мороз»

В основу сюжета сериала положены три произведения Юлиана Семенова о разведчике Максиме Исаеве — «Пароль не нужен», «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Нежность». Действие происходит в 1920-е годы. В нем рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении Исаева отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.

Максим Максимович Исаев в будущем станет известным всем Максом Отто фон Штирлицем (он же — Всеволод Владимирович Владимиров). Сериал «Семнадцать мгновений весны» о нем в 1973 году сняла Татьяна Лиознова.

О том, кто же был реальным прототипом Исаева-Штирлица, спорят до сих пор. Долгие годы считалось, что это — плод воображения Юлиана Семенова. Но если брать других героев его сочинений, у каждого был реальный прообраз. Исследователи творчества писателя насчитали несколько разведчиков, чьи черты могли быть присущи литературному персонажу.

К примеру, тем, кто дал реальную фамилию Штирлицу мог стать Исай Исаевич Боровой. Его досье до сих пор засекречено. Есть информация, что он руководил советской военной разведкой в Европе и был внедрен в верхние эшелоны командования Третьего рейха. Но он, как и Анатолий Гуревич (см. «Вариант «Омега»»), вместо наград был осужден и отправлен в лагерь в Сибирь, где погиб при невыясненных обстоятельствах.

Кстати, сам Анатолий Гуревич тоже мог быть частью собирательного прообраза Штирлица. Приписывают киногерою и подвиги разведчика Александра Короткова. Например, Штирлиц был чемпионом Берлина по теннису, а Коротков — единственным из реальных советских агентов в нацистской Германии, кто профессионально владел ракеткой. Еще один разведчик — Вильгельм Леман. Он был офицером гестапо, гауптштурмфюрером СС и… шпионом СССР. Немец по рождению, он не принимал фашизм и не разделял идеологию Гитлера. Это и стало причиной работы на Советский Союз. В 1942 году немцы его рассекретили и расстреляли.

Яков Блюмкин тоже мог быть Максимом Максимовичем. Кстати, Исаев и Владимиров были его рабочими псевдонимами. Блюмкин участвовал в ликвидации немецкого посла Мирбаха, на его счету покушение на фельдмаршала Эйхгорна . Свергал Кучек-хана и принимал участие в создании Иранской компартии. Дзержинский и Троцкий давали его действиям высокую оценку. Есть предположения, что Юлиан Семенов мог вдохновиться и подвигами брата всесоюзного «дяди Степы» Сергея Михалкова — Михаила. Он был агентом-нелегалом. Разведчика в 1945 году арестовали на линии фронта и осудили. Из лагерей Михаил Михалков вернулся только в 1956 году.

«Зорге»

(2017 год)

Режиссер: Сергей Гинзбург. В главной роли: Александр Домогаров

Фото: Star Media

В основу сюжета сериала легла драматическая жизнь и судьба легендарного разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге.

Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик под работал под агентурными псевдонимами Инсон, Зонтер. С сентября 1933 по октябрь 1941 года Зорге — резидент нелегальной советской разведки в Японии с псевдонимом Рамзай. Работал журналистом при посольстве Германии.

Зорге был вхож в самые высокие круги и имел доступ к секретной информации. В 1941 году от германского посла Отта и военных атташе Зорге получал данные о скором нападении Германии на СССР. Последнее донесение от Рамзая было о том, что Япония решила не вступать в войну с СССР до конца 1941-го и в начале 1942 года. Эта информация спасала Красную армию от возможной войны на два фронта. Переброска частей с востока страны на запад помогла отстоять Москву в декабре 1941 года.

18 октября 1941 года 25 разведчиков группы Зорге и он сам были арестованы японцами. Казнили разведчика в токийской тюрьме 7 ноября 1944 года. Врач зафиксировал: после того как Зорге сняли с виселицы, его сердце билось еще 8 минут.

«Нюрнберг»

(2023 год)

Режиссер: Николай Лебедев. В главной роли: Сергей Кемпо

Фото: Продюсерский центр «Синема Продакшн»

Сценарий был написан Николаем Лебедевым по мотивам романа Александра Звягинцева «На веки вечные». По сюжету, разведчик капитан Игорь Волгин после окончания войны работает переводчиком в комендатуре Берлина. Он пытается найти брата, пропавшего без вести, и узнает, что брат, возможно, может находиться в Нюрнберге , где уже вовсю идет подготовка к первому международному военному трибуналу.

Фильм о реальном историческом событии не мог обойтись без реальных персонажей. Так, Сергей Безруков сыграл главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. А вот образ Игоря Волгина — собирательный. Как признавался «Известиям» режиссер, отчасти это — история его отца.

«Он всю жизнь искал могилу своего 19-летнего брата, который погиб в Австрии, в местечке Лаксенбург под Веной. Но не нашел», — рассказал Николай Лебедев.

Есть версия, что прототипом Волгина мог быть Энвер Мамедов. Легендарный разведчик, журналист, ветеран Великой Отечественной войны. Он участвовал в Нюрнбергском процессе . С его именем связано появление фельдмаршала Паулюса во Дворце правосудия. Разведчика попросили подготовить проезд фельдмаршала через американский пропускной пункт (так как процесс шел в зоне Германии, оккупированной США) без документов, инкогнито. Его появление стало потрясением для присяжных и обвиняемых.

«Операция «Неман»

(2023 год)

Режиссер: Сергей Виноградов. В главной роли: Александр Яценко

Фото: РЕН ТВ

В основу сценария сериала лег роман Владимира Богомолова «Моменты истины». Сюжет развивается на территории Белоруссии, недавно освобожденной советскими войсками — в августе 1944 года.

В прифронтовой полосе двух фронтов — 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского — выходит в эфир неизвестный радиопередатчик. Расшифровка шифрограмм приводит командование к выводу, что в тылу действует группа вражеских агентов. На ее поиски отправили смершевцев во главе с капитаном Алёхиным.

Некоторые исследователи говорили, что у героев романа были прототипы, но все они погибли. Многие ветераны узнавали в героях романа своих сослуживцев. Была версия, что капитан Алёхин воевал в треугольнике Слоним – Мосты – Гродно, но погиб еще до конца войны где-то в Польше.