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Символ Вера: почему актриса Холодная остается звездой на все времена

Легенда немого кино считала, что расстаться с Россией — больно и преступно
Фото: Global Look Press
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За пять лет кинокарьеры Вера Холодная снялась более чем в 40 картинах. Ее боготворили, ею восхищались. Ее смерть от «испанки» в 26-летнем возрасте стала всероссийской утратой. 9 августа исполняется 130 лет со дня рождения легенды немого кино. «Известия», посмотрев фильмы с участием Веры Холодной, оценили эффективность производства звезд на заре русского кинематографа.

Соблазн и невозможность

Что осталось после Веры Холодной?

Множество открыток. Вера в мехах, шляпах, вуалях, вечерних платьях и восточных нарядах, а также в изобилии других модных образов.

Романс Александра Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном», предсказавший ее раннюю смерть.

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Фото: Global Look Press
Вера Холодная

Легенды о ее кончине — будто бы не умерла от болезни, а была отравлена.

Быль о вавилонских столпотворениях и отрядах конных драгун на показах фильмов с ее участием.

Личные письма и многочисленные мемуары.

И восемь фильмов из более чем 40 снятых, в том числе первая работа в «Анне Карениной» режиссера Владимира Гардина (1914), где у нее крохотный эпизод — кормилица-итальянка.

Часть фильмов сохранилась фрагментарно, три полнометражные картины — «Дети века», «Жизнь за жизнь» и «Молчи, грусть, молчи» — выложены в Сеть целиком. Смотреть их — удовольствие. Не только из-за присутствия Холодной и ее мастеровитых партнеров, но и по причине детального показа быта 1910-х. Как обставляли квартиры, обедали, играли свадьбы — всё там есть.

В «Детях века» (1915) актриса сыграла жену банковского служащего, ставшую причиной его самоубийства. Поначалу пара была счастлива, но затем появилась подруга-сводница, познакомившая Марию Николаевну с состоятельным поклонником. От предложенной им роскошной жизни она отказаться не смогла.

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Фото: commons.wikimedia.org
Фильм «Последнее танго»

В «Жизни за жизнь» ее героиня — дочь миллионерши, в «Молчи, грусть, молчи» — цирковая артистка, но истории похожи: соблазн богатством и невозможность перед ним устоять.

Есть в доступном для просмотра списке иные персонажи — решительная княгиня Руцкая в «Истерзанных душах», чей благополучный финал — один из немногих в фильмографии Холодной, и аргентинская авантюристка Кло из «Последнего танго» (обе картины 1917 года), заканчивающая плохо, но по жизни идущая весело. Но это, скорее, исключение.

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Мощь Великого немого

Нежная. Хрупкая. Пластичная. Обаятельная. Подверженная искушениям, но в силу правильности натуры борющаяся с ними. В итоге — бессильная и вроде бы невиноватая, но жестоко наказанная. Таких героинь несла с экрана Вера Холодная. Публика хотела сопереживать не праведнице, а женщине с судьбой, и она эту возможность получила.

Вера Холодная выполнила главное условие успеха. Появилась в нужное время в нужном месте. И оказалась к этому готова.

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Фото: Общественное достояние
С Осипом Руничем в фильме «Молчи, грусть, молчи» 1918 год

Была ли она действительно выдающейся актрисой? Судя по увиденному, нет, не была. Но именно она стала звездой и легендой кино, а не работавшие тогда Юренева, Рощина-Инсарова, Пашенная, Германова, Гзовская, Бакланова, Коонен, Коренева. Те и на экране оставались верны театру, Холодная же во всю мощь использовала возможности Великого немого.

В 1913 году в одной из московских газет появилось любопытное признание тапера одного из столичных синематографов. Он писал, что вынужден обратиться к врачам — сдали нервы. А болезнь врачи объяснили влиянием картин на его психику.

«Дело, по их словам, заключается в следующем, — пояснил пианист. — Захватывая внимание зрителя своим содержанием, немая картина заставляет всё время дополнять воображением слова (поясняющие титры. — «Известия»), и это-то напряженно действующее воображение влияет вредно на нервную систему».

В отличие от таперов, зрители воспринимали кинематограф дозированно: пришел – посмотрел – ушел. Воображение в этом случае действует благотворно, и Вера Холодная, как никто, заставляла его работать. Задавала загадки и провоцировала отгадки.

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Фото: Общественное достояние
Вера Холодная

Притягательность ее существования в кадре достигалась не годами тренажа, а, можно сказать, его отсутствием. В сравнении со своими партнерами, а все они были с хорошей театральной школой, она, этой школы не получившая, выглядит подчеркнуто не актрисой. Как и они, мимирует и жестикулирует, но постоянно словно чего-то не додает, оставляя возможность додумывать в сущности несложный образ.

Режиссерам оставалось лишь усилить тайну Веры светом, ракурсами и туманным, снятым сквозь газовую материю изображением. Лучше всего этим владел Евгений Бауер, его фильмы и стали ее главным свершением.

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«Заграничная киноконкуренция нам не страшна»

Репутация — одно из непременных условий сотворения звезды. Плохая репутация способна создать кратковременную славу. Хорошая — прославить на многие годы. У Веры Васильевны репутация была безупречная, слухи и скандалы к ней не липли.

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Фото: Общественное достояние
Афиша с указанием фильмов компании Дмитрия Харитонова «Руссофильм» с участием Веры Холодной, 1919 год

Ранний и успешный брак. Две дочки, одна из которых приемная. Любящий и любимый муж, ушедший на германский фронт добровольцем и награжденный за храбрость именным оружием. Плюс то, что сегодня назвали бы активной гражданской позицией.

Летчик Николай Анощенко, ставший впоследствии кинорежиссером, писал в мемуарах, что военные боготворили Холодную, называя ее своей Верочкой.

Она дает благотворительные концерты для фронта, участвует в продаже подарков в пользу воинских фондов. Сохранилась документальная съемка одной из этих акций — видно, какое множество покупателей толпится возле ее прилавка. В редких перерывах между съемками ездит на фронт к мужу-поручику, а когда он получает тяжелое ранение, откладывает съемки и едет за ухаживать за ним в варшавский госпиталь.

После 1917 года, когда многие ее коллеги по искусству эмигрировали, спасаясь от революционной разрухи, Вера Холодная остается в России и продолжает работать.

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Фото: Общественное достояние
С Витольдом Полонским в фильме «Миражи» 1916 год

На вопрос корреспондента «Киногазеты», почему бы не переждать смутное время в спокойной стране и не конкуренция ли тому причиной, отвечает: «Заграничная киноконкуренция нам не страшна. Наоборот, очевидно, там очень считаются с русской кинематографией. Уж если нам предлагают громадные деньги зарубежные фирмы, значит, нас ценят высоко. Но теперь расстаться с Россией, пусть измученной и истерзанной, больно и преступно, и я этого не сделаю».

Вместо эмиграции Вера Холодная отправилась в Одессу, где снялась в своих последних фильмах. Пять из них вышли на экраны уже после ее кончины. А самой посещаемой премьерой 1919 года стал документальный фильм «Похороны Веры Холодной» — трехминутная лента с крупным планом немыслимо прекрасной Веры в гробу. Как и положено истинной звезде, она покорила свою публику не только жизнью, но и смертью.

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