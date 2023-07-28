Замах на Рублева: чем интересна новая версия фильма Тарковского

Режиссерская версия фильма «Андрей Рублев», восстановленная в Италии Международным фондом Тарковского с его личной копии, существенно отличается от ранее представленной Мосфильмом реставрации, получившей название «Страсти по Андрею» и вышедшей в прошлом году. Как сообщил «Известиям» сын режиссера Андрей Тарковский – младший, именно новый вариант стоит считать в полной мере авторским . Мировая премьера ленты пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля. О том, когда ее увидят в России и в чем разница между версиями шедевра, — в материале «Известий» .

«Страсти» и страсти

«Андрей Рублев» — самый многострадальный фильм Тарковского. Его путь от студийного просмотра до проката (и то ограниченного) занял пять лет . В главной монографии о режиссере «7 ½», написанной Майей Туровской, сообщается, что первая черновая версия была сдана 26 августа 1966-го. Картина тогда называлась «Страсти по Андрею» , как и сценарий, и длилась 206 минут.

Режиссер Андрей Тарковский и актер Анатолий Солоницын во время съемок фильма «Андрей Тарковский» Фото: Искусство кино

— Это первая монтажная версия картины, она готовилась в спешке — надо было сдавать ее в Госкино, — и там были некоторые неточности . Над ней отец потом работал и сам ее изменил. По аналогии с термином director’s cut ее можно назвать rough cut (сырой, предварительный монтаж. — «Известия»). Премьера фильма была в январе 1967 года, но это были уже не «Страсти по Андрею», а «Андрей Рублев» — с поправками режиссера. Она длится 191 минуту, — рассказал «Известиям» Андрей Тарковский – младший, руководивший новой реставрацией.

Сын гения подчеркивает, что название «Андрей Рублев» выбрал сам Тарковский. Возможно, не без учета соображений о возможных упреках из-за евангельских коннотаций первоначального варианта. Но, так или иначе, это его решение.

После премьеры в Доме кино картину положили на полку, потребовав внести ряд изменений и сокращений, с которыми режиссер не был согласен . Но позитивную копию Тарковский забрал себе — и возил ее по киноклубам различных городов, где проходили полуофициальные показы, обсуждения со зрителями.

Фото: Искусство кино

Однако, противодействуя полноценному прокату фильма в СССР, руководство Госкино тем не менее продало права на зарубежный прокат — французской кинокомпании. И она-то представила «Андрея Рублева» на Каннском фестивале 1969 года , с новыми минимальными сокращениями режиссера. Уже после успеха за рубежом было решено выпустить ленту в ограниченный прокат на родине. Финальный хронометраж двух серий составил 175 минут . В 2009–2010 годах этот кинотеатральный вариант был отреставрирован Мосфильмом и сегодня доступен на YouTube. А в прошлом году студия выпустила «Страсти по Андрею» — первый монтажный вариант продолжительностью 206 минут, ремастированный в 4К и вычищенный от пленочных дефектов.

Сколько версий?

Теперь в Венеции будет показана та самая 191-минутная версия, которую увидели зрители на премьере в 1967 году . Андрей Тарковский-младший подчеркивает: именно ее, а не «Страсти по Андрею» стоит считать максимально соответствующей авторскому замыслу.

— Она не только укорочена, но и перемонтирована. Там даже выбраны другие дубли определенных сцен, изменен звук. Есть и несколько моментов, которые отец выкинул полностью . Например, полет лебедя, унижение младшего князя, где его лицо сапогом в землю втирают… Видимо, он убрал их для ритма фильма. И из-за этого поменялись акценты. Монтажно эта версия близка к тому, что потом уже демонстрировалось в кинотеатрах, но в ней еще нет цензурных сокращений, — отмечает Андрей Тарковский-младший.

Фото: Искусство кино

В свою очередь, представители Мосфильма настаивают, что именно «Страсти по Андрею» — наиболее близкая к первоначальному авторскому замыслу версия . Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе киностудии, ссылаясь на своих экспертов.

Впрочем, если вдуматься, позиции Мосфильма и сына режиссера не так уж противоречат друг другу . Первоначальному замыслу, действительно, «Страсти по Андрею» могли быть ближе. Но картина продолжала эволюционировать в руках своего создателя. Показательна цитата Тарковского из интервью 1969 года для французского киножурнала Positif.

« Никто никогда ничего не вырезал из «Андрея Рублева». Никто, кроме меня. Я сам сделал несколько сокращений . В первой версии фильм длился 3 часа 20 минут. Во втором — 3 часа 15 минут. Я сократил окончательную версию до 3 часов 6 минут. Я убежден, что последняя версия — лучшая, наиболее удачная. И я вырезал только некоторые слишком длинные сцены. Зритель даже не замечает их отсутствия. Купюры никоим образом не изменили ни тематику, ни то, что было для нас важным в фильме . Другими словами, мы удалили чрезмерно длинные сцены, которые не имели никакого значения», — говорит режиссер, немного путая продолжительность каждого варианта.

Фото: ТАСС/В. Плотников Андрей Тарковский (в центре) на съемочной площадке фильма «Андрей Рублев»

Интервью это было дано уже после фестиваля, но до проката в СССР, где цензура как раз вмешалась. Таким образом, исходя из этой цитаты, самым «авторским» следовало бы считать вариант для Канн, а не тот, что показывался в Доме кино в 1967-м.

Тем не менее, отмечает Андрей Тарковский – младший, уже живя в Италии, его отец хотел вернуть на экраны вторую версию, которую и возил с собой . Пленка, однако, была изрядно изношена из-за многочисленных показов. Требовалась большая работа, чтобы восстановить безупречное изображение, и удалось это сделать только сейчас.

Пленка и цифра

Реставрацией занимались итальянские специалисты, но контролировала и консультировала их колорист Божена Масленникова, которая работала с Тарковским на всех его картинах , в том числе на «Андрее Рублеве», где отвечала за цветной финал.

Фото: Искусство кино

— Мне из Италии прислали несколько сцен со сканированного позитива. У меня было беспокойство, как реставраторы сделают эпизод, где демонстрируются фрески Рублева. Ведь у них другая традиция, росписи выглядят иначе, чем у нас. Плюс ко всему, когда сканируешь позитив, это дает грубое контрастное изображение . Я посмотрела результат их работы, сказала им свои пожелания, они снова взялись за дело и потом прислали мне итоговый вариант, который был очень хорош. На основе этого референса было сделано уже всё остальное, — поделилась Божена Масленникова с «Известиями».

Над характером картинки она работала в большей степени с оператором Вадимом Юсовым, вспоминает специалист. Тарковский иногда высказывал пожелания, но в целом доверял Юсову. Качеством новой версии «Андрея Рублева» она довольна. Впрочем, реставрацию «Страстей по Андрею» Масленникова тоже оценивает положительно. Ее она видела уже только постфактум, по телевизору.

Фото: Искусство кино

Телепремьера «Страстей по Андрею» состоялась в ночь с 19 на 20 августа 2022 года , в октябре же она вышла в кинотеатрах, в декабре — на YouTube. А вот когда и в каком виде в России покажут 191-минутного «Андрея Рублева» — вопрос . Международный фонд Тарковского будет вести переговоры с Мосфильмом, которому принадлежат права на ленту. Пока разрешение было выдано лишь на разовый некоммерческий показ, сообщили «Известиям» в Мосфильме — и подчеркнули, что выразили «признательность А.А. Тарковскому за уважение исключительных прав киностудии на картину».

В программе Venice Classics Венецианского кинофестиваля – 2023 «Андрей Рублев» — одна из двух советских лент. Впрочем, вторая — «Тени забытых предков» (1965) Сергея Параджанова — в каталоге фестиваля значится как украинская. Российских картин на смотре нет.