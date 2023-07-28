Замах на Рублева: чем интересна новая версия фильма Тарковского
Режиссерская версия фильма «Андрей Рублев», восстановленная в Италии Международным фондом Тарковского с его личной копии, существенно отличается от ранее представленной Мосфильмом реставрации, получившей название «Страсти по Андрею» и вышедшей в прошлом году. Как сообщил «Известиям» сын режиссера Андрей Тарковский – младший, именно новый вариант стоит считать в полной мере авторским. Мировая премьера ленты пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля. О том, когда ее увидят в России и в чем разница между версиями шедевра, — в материале «Известий».
«Страсти» и страсти
«Андрей Рублев» — самый многострадальный фильм Тарковского. Его путь от студийного просмотра до проката (и то ограниченного) занял пять лет. В главной монографии о режиссере «7 ½», написанной Майей Туровской, сообщается, что первая черновая версия была сдана 26 августа 1966-го. Картина тогда называлась «Страсти по Андрею», как и сценарий, и длилась 206 минут.
Режиссер Андрей Тарковский и актер Анатолий Солоницын во время съемок фильма «Андрей Тарковский»
— Это первая монтажная версия картины, она готовилась в спешке — надо было сдавать ее в Госкино, — и там были некоторые неточности. Над ней отец потом работал и сам ее изменил. По аналогии с термином director’s cut ее можно назвать rough cut (сырой, предварительный монтаж. — «Известия»). Премьера фильма была в январе 1967 года, но это были уже не «Страсти по Андрею», а «Андрей Рублев» — с поправками режиссера. Она длится 191 минуту, — рассказал «Известиям» Андрей Тарковский – младший, руководивший новой реставрацией.
Сын гения подчеркивает, что название «Андрей Рублев» выбрал сам Тарковский. Возможно, не без учета соображений о возможных упреках из-за евангельских коннотаций первоначального варианта. Но, так или иначе, это его решение.
После премьеры в Доме кино картину положили на полку, потребовав внести ряд изменений и сокращений, с которыми режиссер не был согласен. Но позитивную копию Тарковский забрал себе — и возил ее по киноклубам различных городов, где проходили полуофициальные показы, обсуждения со зрителями.
Однако, противодействуя полноценному прокату фильма в СССР, руководство Госкино тем не менее продало права на зарубежный прокат — французской кинокомпании. И она-то представила «Андрея Рублева» на Каннском фестивале 1969 года, с новыми минимальными сокращениями режиссера. Уже после успеха за рубежом было решено выпустить ленту в ограниченный прокат на родине. Финальный хронометраж двух серий составил 175 минут. В 2009–2010 годах этот кинотеатральный вариант был отреставрирован Мосфильмом и сегодня доступен на YouTube. А в прошлом году студия выпустила «Страсти по Андрею» — первый монтажный вариант продолжительностью 206 минут, ремастированный в 4К и вычищенный от пленочных дефектов.
Сколько версий?
Теперь в Венеции будет показана та самая 191-минутная версия, которую увидели зрители на премьере в 1967 году. Андрей Тарковский-младший подчеркивает: именно ее, а не «Страсти по Андрею» стоит считать максимально соответствующей авторскому замыслу.
— Она не только укорочена, но и перемонтирована. Там даже выбраны другие дубли определенных сцен, изменен звук. Есть и несколько моментов, которые отец выкинул полностью. Например, полет лебедя, унижение младшего князя, где его лицо сапогом в землю втирают… Видимо, он убрал их для ритма фильма. И из-за этого поменялись акценты. Монтажно эта версия близка к тому, что потом уже демонстрировалось в кинотеатрах, но в ней еще нет цензурных сокращений, — отмечает Андрей Тарковский-младший.
В свою очередь, представители Мосфильма настаивают, что именно «Страсти по Андрею» — наиболее близкая к первоначальному авторскому замыслу версия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе киностудии, ссылаясь на своих экспертов.
Впрочем, если вдуматься, позиции Мосфильма и сына режиссера не так уж противоречат друг другу. Первоначальному замыслу, действительно, «Страсти по Андрею» могли быть ближе. Но картина продолжала эволюционировать в руках своего создателя. Показательна цитата Тарковского из интервью 1969 года для французского киножурнала Positif.
«Никто никогда ничего не вырезал из «Андрея Рублева». Никто, кроме меня. Я сам сделал несколько сокращений. В первой версии фильм длился 3 часа 20 минут. Во втором — 3 часа 15 минут. Я сократил окончательную версию до 3 часов 6 минут. Я убежден, что последняя версия — лучшая, наиболее удачная. И я вырезал только некоторые слишком длинные сцены. Зритель даже не замечает их отсутствия. Купюры никоим образом не изменили ни тематику, ни то, что было для нас важным в фильме. Другими словами, мы удалили чрезмерно длинные сцены, которые не имели никакого значения», — говорит режиссер, немного путая продолжительность каждого варианта.
Интервью это было дано уже после фестиваля, но до проката в СССР, где цензура как раз вмешалась. Таким образом, исходя из этой цитаты, самым «авторским» следовало бы считать вариант для Канн, а не тот, что показывался в Доме кино в 1967-м.
Тем не менее, отмечает Андрей Тарковский – младший, уже живя в Италии, его отец хотел вернуть на экраны вторую версию, которую и возил с собой. Пленка, однако, была изрядно изношена из-за многочисленных показов. Требовалась большая работа, чтобы восстановить безупречное изображение, и удалось это сделать только сейчас.
Пленка и цифра
Реставрацией занимались итальянские специалисты, но контролировала и консультировала их колорист Божена Масленникова, которая работала с Тарковским на всех его картинах, в том числе на «Андрее Рублеве», где отвечала за цветной финал.
— Мне из Италии прислали несколько сцен со сканированного позитива. У меня было беспокойство, как реставраторы сделают эпизод, где демонстрируются фрески Рублева. Ведь у них другая традиция, росписи выглядят иначе, чем у нас. Плюс ко всему, когда сканируешь позитив, это дает грубое контрастное изображение. Я посмотрела результат их работы, сказала им свои пожелания, они снова взялись за дело и потом прислали мне итоговый вариант, который был очень хорош. На основе этого референса было сделано уже всё остальное, — поделилась Божена Масленникова с «Известиями».
Над характером картинки она работала в большей степени с оператором Вадимом Юсовым, вспоминает специалист. Тарковский иногда высказывал пожелания, но в целом доверял Юсову. Качеством новой версии «Андрея Рублева» она довольна. Впрочем, реставрацию «Страстей по Андрею» Масленникова тоже оценивает положительно. Ее она видела уже только постфактум, по телевизору.
Телепремьера «Страстей по Андрею» состоялась в ночь с 19 на 20 августа 2022 года, в октябре же она вышла в кинотеатрах, в декабре — на YouTube. А вот когда и в каком виде в России покажут 191-минутного «Андрея Рублева» — вопрос. Международный фонд Тарковского будет вести переговоры с Мосфильмом, которому принадлежат права на ленту. Пока разрешение было выдано лишь на разовый некоммерческий показ, сообщили «Известиям» в Мосфильме — и подчеркнули, что выразили «признательность А.А. Тарковскому за уважение исключительных прав киностудии на картину».
В программе Venice Classics Венецианского кинофестиваля – 2023 «Андрей Рублев» — одна из двух советских лент. Впрочем, вторая — «Тени забытых предков» (1965) Сергея Параджанова — в каталоге фестиваля значится как украинская. Российских картин на смотре нет.