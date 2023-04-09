Хочу и буду: Тарковский в прокате, Эйфман в Кремле, Александринка в МХТ
В прокате вышел фильм Николая Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!», посвященный 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. На сцене МХТ им. А.П. Чехова завершились Дни Александринского театра в Москве. Заслуженная артистка России Ирина Кострова отметила 100-летие. Звездой романтической комедии «Я хочу! Я буду!» стала актриса Екатерина Гусева. В Кремлевском дворце Театр балета Бориса Эйфмана представил гала-концерт в честь своего 45-летия. Спектакль «Любовь по Маркесу» Театра им. Вл. Маяковского открыл программу XXIII фестиваля искусств «Черешневый лес». Продолжается фотовыставка легендарного известинца Виктора Ахломова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.
Парадокс сюжетов
Дни Александринского театра в Москве завершились на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова. Впервые в столице были показаны спектакли «Отелло» Николая Рощина, «Процесс» Аттилы Виднянского, «Тварь» Никиты Кобелева.
«В этом году мы проводим Дни Александринского театра в Москве в два этапа, — заметил худрук театра Валерий Фокин. — В апреле зрители увидели спектакли разных и по творческому опыту, и по авторскому почерку режиссеров. Но всех их роднит неожиданный, в чем-то парадоксальный взгляд на классические литературные сюжеты».
На втором гастрольном этапе в июне худрук пообещал показать свой спектакль «Один восемь восемь один», обращенный к событиям года, ставшего переломным для российской истории.
Также в программе дней состоялись мастер-классы, творческие встречи, образовательные программы, открытые репетиции.
Сто!
В Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся концерт «100! Юбилей Ирины Костровой». Гостей принимала юбилярша — мастер художественного слова, действующая актриса «Москонцерта» Ирина Кострова. Любимая ученица Марии Кнебель и Михаила Царева, она служила в «Ленкоме» и Театре на Таганке, подготовила сотни поэтических программ и моноспектаклей, с которыми объехала всю страну. Получила награды за артистический труд и участие в Великой Отечественной войне, за освоение целинных земель и даже за покорение Эльбруса.
«Мой век наполнен творчеством, встречами, людьми, ролями, событиями. Мой девиз — неуспокоенность и жажда творчества. А жизнь прекрасна!» — обратилась актриса к гостям.
Ирина Кострова
Ирину Кострову поздравили народные артисты России Сергей Жилин, Галина Беседина, заслуженная артистка России Нина Шацкая, оркестр «Московская камерата», лауреаты международных конкурсов Сергей Тараненко, Валентина Лисица и другие деятели искусства. Вел вечер народный артист России Игорь Верник.
Страсти по Андрею
В прокат вышел новый документально-художественный фильм Николая Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!», посвященный 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского.
Название картины — это строки из его последней дневниковой записи. Главная идея — духовная суть творческого служения режиссера. По словам Николая Бурляева, он никогда не говорил с режиссером о вере, но всегда чувствовал, что это главная движущая сила его творчества.
Андрей Тарковский
«Этот фильм, он, слава богу, не нарушает духовного мира Тарковского, совпадает с его стилистикой. Те, кто видели этот фильм, говорят, что такое ощущение, что будто это утаенный фильм самого Тарковского», — отметил народный артист России, представляя свою картину.
Сила психодрамы
В Кремлевском дворце Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил гала-концерт в честь своего 45-летия.
В двухактную программу вошли фрагменты постановок разных лет, представляющие магистральные направления творчества хореографа — балет-биографию и балет-интерпретацию, в том числе «Евгений Онегин», «По ту сторону греха», «Чайка. Балетная история», «Красная Жизель» и другие.
По словам обозревателя «Известий» доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, в первом Эйфман соединяет два жанра — жизнеописание и изобретенную им хореографическую психодраму, во втором — ту же психодраму и литературную классику.
— В обоих зритель находит то, чем славен его балет: серьезную драматургию, музыкальные шедевры, мастерский танец, яркую сценографию. А главное — мощную эмоциональную энергию, безотказно заряжающую позитивом, несмотря на трагический исход многих историй, — заметила эксперт.
Откройся миру
Главной звездой романтической комедии «Я хочу! Я буду!» режиссера Павла Воронина стала заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. Ее героиня внезапно узнает о неверности мужа, и это обстоятельство приводит к кардинальным переменам в ее жизни — как в профессиональной, так и в личной.
— Обычно пропасть между этими понятиями «хочу» и «буду», — рассказала Екатерина Гусева «Известиям». — Мало ли чего я хочу. Как это осуществить? А у нас героиня за лето меняет свою жизнь. Просто не нужно бояться. Нужно открыться этому миру и найти себя.
В широкий прокат отечественную новинку производства студии «АП Интертеймент» выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа».
О небесном и точном
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «На языке правил и исключений», приуроченная к Десятилетию науки и технологий в России. Проект объединил произведения искусства и предметы из сферы естественно-научных исследований. В экспозицию вошли офорты Рембрандта и Дюрера, картины Питера Брейгеля-младшего, рисунки Павла Филонова, инсталляции советских нонконформистов.
Обозреватель «Известий» кандидат искусствоведения Сергей Уваров считает, что ключевым образом проекта стал рембрандтовский «Фауст», и отмечает параллель между ним и скорбным ангелом на «Меланхолии I» Дюрера, созерцающим падение Энсисхеймского метеорита.
— Гравюра помещена в зал «Звездный каталог», посвященный астрономии, — раскрывает эксперт замысел кураторов. — В соседстве с эскизом Константина Юона «Новая планета», картами созвездий 1730 года и космическими рисунками Ростана Тавасиева эта великая композиция читается как размышление о небесном и точном, а не о земном и философском.
Люди и «Гвозди»
В театральном центре «На Страстном» состоялась XXI церемония награждения победителей театральной премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона». Профессионалы выбрали пять лучших спектаклей 2021–2022 годов. Победителем среди победителей стал спектакль «Я — Сергей Образцов», поставленный в Театре кукол имени Образцова.
Директор театра Елена Булукова заметила, что конкуренция была острой.
Труппа Театра кукол С.В. Образцова с наградой «Гвоздь сезона»
— Что ни спектакль, то хит, — поделилась она с «Известиями». — Среди победителей — Большой театр. Музыкальные спектакли вообще не так часто получают награды. Кто в результате выносит решение, мы даже не знаем. И в этом фишка премии. Даже некому претензии предъявлять, если что.
Малые хрустальные «Гвозди» получили «Лоэнгрин» (ГАБТ), «Война и мир» (Театр имени Вахтангова), «Душа моя Павел» (РАМТ), «Трудовой хлеб» («Школа драматического искусства»).
Сила фантазии
Спектакль «Любовь по Маркесу» Театра им. Вл. Маяковского открыл программу XXIII фестиваля искусств «Черешневый лес». В основу постановки положены последние произведения писателя. По словам режиссера и худрука театра Егора Перегудова, ему близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью — когда силой фантазии можешь трансформировать мир вокруг.
Сцена из спектакля «Любовь по Маркесу»
«Я долгое время занимался романом «Сто лет одиночества» с молодыми актерами, студентами. Сейчас хочется погрузиться в мир магического реализма с народными артистами, мастерами сцены», — заметил режиссер.
Главные роли в спектакле сыграли народные артисты России Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева.
Его искусство
В новом концертном пространстве фирмы «Мелодия» под названием #Нелекторий продолжается выставка легендарного фотокорреспондента «Известий» Виктора Ахломова. 15 марта исполнилось 85 лет со дня его рождения.
— Когда встал вопрос, как отмечать эту дату, у «Известий» появилась идея объединить усилия с Союзом композиторов, — пояснили «Известиям» в пресс-службе СК. — В результате дополнили постоянную экспозицию #Нелектория разножанровыми работами Виктора Васильевича из архива «Известий», а также сделали музыкальную программу, собранную из сочинений композиторов — героев Ахломова и отражающую настроение его искусства.
В СК отметили, что Виктор Ахломов много снимал музыкантов, дружил с ними, ходил на концерты. Союз композиторов в 2018 году организовал одну из первых его посмертных выставок.