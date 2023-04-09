Хочу и буду: Тарковский в прокате, Эйфман в Кремле, Александринка в МХТ

В прокате вышел фильм Николая Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!», посвященный 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. На сцене МХТ им. А.П. Чехова завершились Дни Александринского театра в Москве. Заслуженная артистка России Ирина Кострова отметила 100-летие. Звездой романтической комедии «Я хочу! Я буду!» стала актриса Екатерина Гусева. В Кремлевском дворце Театр балета Бориса Эйфмана представил гала-концерт в честь своего 45-летия. Спектакль «Любовь по Маркесу» Театра им. Вл. Маяковского открыл программу XXIII фестиваля искусств «Черешневый лес» . Продолжается фотовыставка легендарного известинца Виктора Ахломова. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Парадокс сюжетов

Дни Александринского театра в Москве завершились на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова. Впервые в столице были показаны спектакли «Отелло» Николая Рощина, «Процесс» Аттилы Виднянского, «Тварь» Никиты Кобелева.

«В этом году мы проводим Дни Александринского театра в Москве в два этапа, — заметил худрук театра Валерий Фокин. — В апреле зрители увидели спектакли разных и по творческому опыту, и по авторскому почерку режиссеров. Но всех их роднит неожиданный, в чем-то парадоксальный взгляд на классические литературные сюжеты».

Фото: Национальный драматический театр России (Александринский театр)/alexandrinsky.ru Сцена из спектакля «Отелло»

На втором гастрольном этапе в июне худрук пообещал показать свой спектакль «Один восемь восемь один» , обращенный к событиям года, ставшего переломным для российской истории.

Также в программе дней состоялись мастер-классы, творческие встречи, образовательные программы, открытые репетиции.

Сто!

В Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся концерт «100! Юбилей Ирины Костровой». Гостей принимала юбилярша — мастер художественного слова, действующая актриса «Москонцерта» Ирина Кострова. Любимая ученица Марии Кнебель и Михаила Царева, она служила в «Ленкоме» и Театре на Таганке, подготовила сотни поэтических программ и моноспектаклей, с которыми объехала всю страну. Получила награды за артистический труд и участие в Великой Отечественной войне, за освоение целинных земель и даже за покорение Эльбруса.

«Мой век наполнен творчеством, встречами, людьми, ролями, событиями. Мой девиз — неуспокоенность и жажда творчества. А жизнь прекрасна!» — обратилась актриса к гостям.

Ирина Кострова Фото: Алена Михальченкова/mikhalchenkova.ru

Ирину Кострову поздравили народные артисты России Сергей Жилин, Галина Беседина, заслуженная артистка России Нина Шацкая, оркестр «Московская камерата», лауреаты международных конкурсов Сергей Тараненко, Валентина Лисица и другие деятели искусства. Вел вечер народный артист России Игорь Верник.

Страсти по Андрею

В прокат вышел новый документально-художественный фильм Николая Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!», посвященный 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского.

Название картины — это строки из его последней дневниковой записи. Главная идея — духовная суть творческого служения режиссера. По словам Николая Бурляева, он никогда не говорил с режиссером о вере, но всегда чувствовал, что это главная движущая сила его творчества.

Андрей Тарковский Фото: РИА Новости/Соловьев

«Этот фильм, он, слава богу, не нарушает духовного мира Тарковского, совпадает с его стилистикой. Те, кто видели этот фильм, говорят, что такое ощущение, что будто это утаенный фильм самого Тарковского», — отметил народный артист России, представляя свою картину.

Сила психодрамы

В Кремлевском дворце Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил гала-концерт в честь своего 45-летия.

В двухактную программу вошли фрагменты постановок разных лет, представляющие магистральные направления творчества хореографа — балет-биографию и балет-интерпретацию , в том числе «Евгений Онегин», «По ту сторону греха», «Чайка. Балетная история», «Красная Жизель» и другие.

Фото: Екатерина Лола

По словам обозревателя «Известий» доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, в первом Эйфман соединяет два жанра — жизнеописание и изобретенную им хореографическую психодраму, во втором — ту же психодраму и литературную классику.

— В обоих зритель находит то, чем славен его балет: серьезную драматургию, музыкальные шедевры, мастерский танец, яркую сценографию. А главное — мощную эмоциональную энергию , безотказно заряжающую позитивом, несмотря на трагический исход многих историй, — заметила эксперт.

Откройся миру

Главной звездой р омантической комедии «Я хочу! Я буду!» режиссера Павла Воронина стала заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. Ее героиня внезапно узнает о неверности мужа, и это обстоятельство приводит к кардинальным переменам в ее жизни — как в профессиональной, так и в личной.

— Обычно пропасть между этими понятиями «хочу» и «буду», — рассказала Екатерина Гусева «Известиям». — Мало ли чего я хочу. Как это осуществить? А у нас героиня за лето меняет свою жизнь. Просто не нужно бояться. Нужно открыться этому миру и найти себя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Екатерина Гусева с командой фильма «Я хочу! Я буду!» на премьере

В широкий прокат отечественную новинку производства студии «АП Интертеймент» выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа».

О небесном и точном

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «На языке правил и исключений», приуроченная к Десятилетию науки и технологий в России. Проект объединил произведения искусства и предметы из сферы естественно-научных исследований. В экспозицию вошли офорты Рембрандта и Дюрера, картины Питера Брейгеля-младшего, рисунки Павла Филонова , инсталляции советских нонконформистов.

Обозреватель «Известий» кандидат искусствоведения Сергей Уваров считает, что ключевым образом проекта стал рембрандтовский «Фауст» , и отмечает параллель между ним и скорбным ангелом на «Меланхолии I» Дюрера, созерцающим падение Энсисхеймского метеорита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Гравюра помещена в зал «Звездный каталог», посвященный астрономии, — раскрывает эксперт замысел кураторов. — В соседстве с эскизом Константина Юона «Новая планета», картами созвездий 1730 года и космическими рисунками Ростана Тавасиева эта великая композиция читается как размышление о небесном и точном, а не о земном и философском.

Люди и «Гвозди»

В театральном центре «На Страстном» состоялась XXI церемония награждения победителей театральной премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» . Профессионалы выбрали пять лучших спектаклей 2021–2022 годов. Победите лем среди победителей стал спектакль «Я — Сергей Образцов», поставленный в Театре кукол имени Образцова.

Директор театра Елена Булукова заметила, что конкуренция была острой.

Труппа Театра кукол С.В. Образцова с наградой «Гвоздь сезона» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Что ни спектакль, то хит, — поделилась она с «Известиями». — Среди победителей — Большой театр. Музыкальные спектакли вообще не так часто получают награды. Кто в результате выносит решение, мы даже не знаем. И в этом фишка премии. Даже некому претензии предъявлять, если что.

Малые хрустальные «Гвозди» получили «Лоэнгрин» (ГАБТ), «Война и мир» (Театр имени Вахтангова), «Душа моя Павел» (РАМТ), «Трудовой хлеб» («Школа драматического искусства»).

Сила фантазии

Спектакль «Любовь по Маркесу» Театра им. Вл. Маяковского открыл программу XXIII фестиваля искусств «Черешневый лес». В основу постановки положены последние произведения писателя. По словам режиссера и худрука театра Егора Перегудова, ему близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью — когда силой фантазии можешь трансформировать мир вокруг.

Сцена из спектакля «Любовь по Маркесу» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Я долгое время занимался романом «Сто лет одиночества» с молодыми актерами, студентами. Сейчас хочется погрузиться в мир магического реализма с народными артистами, мастерами сцены», — заметил режиссер.

Главные роли в спектакле сыграли народные артисты России Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева.

Его искусство

В новом концертном пространстве фирмы «Мелодия» под названием #Нелекторий продолжается выставка легендарного фотокорреспондента «Известий» Виктора Ахломова. 15 марта исполнилось 85 лет со дня его рождения.

— Когда встал вопрос, как отмечать эту дату, у «Известий» появилась идея объединить усилия с Союзом композиторов, — пояснили «Известиям» в пресс-службе СК. — В результате дополнили постоянную экспозицию #Нелектория разножанровыми работами Виктора Васильевича из архива «Известий», а также сделали музыкальную программу, собранную из сочинений композиторов — героев Ахломова и отражающую настроение его искусства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В СК отметили, что Виктор Ахломов много снимал музыкантов, дружил с ними, ходил на концерты. Союз композиторов в 2018 году организовал одну из первых его посмертных выставок.