Украина и страны Запада готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Об этом 24 декабря заявил украинский политолог Вадим Карасев во время интервью YouTube-каналу Politeka.

Он отметил, что как таковой военный конфликт уже закончен, по крайней мере на уровне серьезных боевых действий со стороны Украины. Однако перед киевской властью и Западом стоит вопрос, как выйти из него «политически, дипломатически и технически».

«Но сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать нарративы, как это всё объяснить», — подчеркнул Карасев.

Политолог также сказал, что украинские власти сожалеют о своих ранее сделанных заявлениях о «войне до победного конца» и морально уже приняли поражение.

Ранее, 25 декабря, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести и второе контрнаступление.

До этого, 21 декабря, аналитики Института ответственного государственного управления Куинси заявили, что Украине стоит согласиться на утрату территорий ради достижения мира, как это сделала Финляндия в 1940 году. Они напомнили, что Хельсинки потерпел поражение в советско-финской войне и был вынужден уступить 11% своей территории СССР. После заключения мирного договора в Москве Финляндия получила возможность развиваться и стала одной из самых процветающих стран в мире.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.