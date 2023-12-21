Украине стоит согласиться на утрату территорий ради достижения мира, как это сделала Финляндия в 1940 году. Об этом 21 декабря написали аналитики Института ответственного государственного управления Куинси.

Авторы материала напомнили, что Финляндия потерпела поражение в советско-финской войне и была вынуждена уступить 11% своей территории СССР. После заключения мирного договора в Москве Финляндия получила возможность развиваться и стала одной из самых процветающих стран в мире.

«Киев мог бы поучиться на примере Финляндии тому, что отдача некоторой территории, хотя и крайне болезненная, все же стоит того, если большая часть страны тем самым обеспечит свою независимость и способность к экономическому и политическому развитию», — говорится в статье.

Отмечается, что правительство Украины всё еще ставит перед собой цель вернуть все территории, в том числе Крым, однако аналитики полагают, что она вряд ли будет достигнута, в связи с чем замораживание существующих линий фронта является для Украины лучшим вариантом.

«С другой стороны, если <военная операция> продолжится, огромные преимущества России в рабочей силе, промышленности и производстве вооружений могут привести к гораздо более значительным украинским потерям — точно так же, как Финляндия, вероятно, понесла бы полную катастрофу, если бы она продолжала воевать после марта 1940 года», — сказано в материале.

30 ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, поделился он мнением.

Ранее, 22 ноября, президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.