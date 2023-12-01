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Сенатор США указал на отсутствие шансов у Киева вернуть Крым

Американский сенатор Пол: Украина уже не сможет вернуть Крым
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Фото: Соцсети
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Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis Deep Dive, опубликованному 30 ноября.

«Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских <…> из восточной Украины, и я не вижу способа вернуть Крым», — сказал он.

По мнению Пола, Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году — это была единственная возможность завершения спецоперации, считает он. Сейчас ситуация зашла в тупик.

«Нам следует понять, в какой точке мы находимся. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины [Валерий Залужный] говорит, что это тупик. Нам указывают на то, что мы пришли к точке, из которой могли бы начать переговоры, по сути, мы были [в этом же положении] около года назад. Десятки тысяч человек погибли, а мы просто вернулись в ту же точку», — подчеркнул он.

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Ранее в этот день бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Скшипчак заметил, что, по мнению военных, прорвать линию обороны России на юге и в Донбассе невозможно, и в итоге Украине придется в конце концов сесть за стол переговоров.

До этого, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева. При этом, по мнению Даалдера, оставив за Россией территории, которые она контролирует на данный момент, США и их союзникам следует «предложить Украине надежную гарантию безопасности».

До этого, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

При этом 20 ноября украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он указал, что исключает дружбу с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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