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Польский генерал исключил возможность Украины вернуть утраченные территории

Польский генерал Скшипчак: Киев уже не сможет вернуть утраченные территории
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории, заявил 25 декабря газете Gazeta Wyborcza бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«К сожалению, по моей оценке, те территории, которые сейчас оккупируют россияне, украинцы уже не получат», — указал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины(ВСУ) не смогут провести и второе контрнаступление.

«Несмотря на заявления, до очередного контрнаступления дело не дойдет. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре», — отметил генерал.

Кроме того, Скшипчак обратил внимание на то, что украинцы ошибочно решили нанести удар на запорожском направлении, где у россиян была самая сильная оборона, которую готовили с декабря 2022 года. Основной ошибкой украинской армии он назвал то, что они не использовали принцип экономии сил, распыляя армию на слишком большом количестве направлений.

При этом генерал указал также на то, что украинцы информируют СМИ об очередных намерениях, в то время как оперативные планы должны храниться в тайне.

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Ранее, 21 декабря, аналитики Института ответственного государственного управления Куинси заявили, что Украине стоит согласиться на утрату территорий ради достижения мира, как это сделала Финляндия в 1940 году. Они напомнили, что Хельсинки потерпел поражение в советско-финской войне и был вынужден уступить 11% своей территории СССР. После заключения мирного договора в Москве Финляндия получила возможность развиваться и стала одной из самых процветающих стран в мире.

До этого, 30 ноября, сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, указал он.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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