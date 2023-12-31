Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 декабря рассказал в беседе с «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией и имеющий в распоряжении кадры с беспилотника.

Отмечается, что тактика заградотрядов позволяет ВСУ удерживать мобилизованных и силы теробороны, которые намерены покинуть поле боя.

На видео показан штурм украинского опорного пункта Вооруженными силами (ВС) РФ. Видно, как после захода российских бойцов в «опорник», пятеро солдат ВСУ начинают убегать от них в противоположном направлении. Однако засевший там заградотряд начал стрелять в отступающих, а потом забросал их гранатами.

Спустя время по позициям заградотряда прилетел дрон-камикадзе, и раздался мощный взрыв.

Ранее, 2 октября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, как ВСУ стреляют своим сослуживцам в спину за попытку сдаться в плен. Глава республики также рассказал о системном характере подобных расправ с дезертирами в украинской армии. Он уточнил, что заградотряды регулярно применяются ВСУ, а набор людей в них специально идет из «оголтелых националистических батальонов».

До этого, 4 сентября, пленные из 123-й бригады теробороны ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций. По их словам, их сослуживцы открыли по ним огонь, после того как те оставили позиции на одном из островов под Херсоном, просидев там со скудным боезапасом и без еды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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