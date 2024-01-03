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В Киеве признали сложности при мобилизации мужчин в ряды ВСУ

В Киеве признали, что мобилизация мужчин в ряды ВСУ вызывает сложности
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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 3 января заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе», — сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

Как отметил советник главы офиса Зеленского, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому она будет продолжена в любом случае.

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Ранее в этот день в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

В тот же день сообщалось, что СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды ВСУ начали рассылать в Одессе и Одесской области.

31 декабря комендант Киевской области Руслан Олейник в интервью агентству ТСН сказал, что в регионе могут начать вручать повестки в ВСУ на блокпостах, которые организовали с целью проведения «контрдиверсионных мер» в области.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 29 декабря написала, что оппозиция в Германии потребовала вернуть украинских беженцев на родину из-за высоких потерь со стороны ВСУ.

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Депутат Александр Дубинский высказал мнение, что законопроект о мобилизации создавался как попытка угодить Западу, чтобы получить дополнительную помощь.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Накануне, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 13 декабря предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря она также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Как 11 декабря заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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