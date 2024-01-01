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В Германии призвали отправить украинских уклонистов на родину

FAZ: оппозиция в Германии просит отправить беженцев на Украину из-за потерь ВСУ
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Фото: Global Look Press/Olaf Schuelke
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Оппозиция в Германии потребовала вернуть украинских беженцев на родину из-за высоких потерь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС», — говорится в материале от 29 декабря.

В статье отмечается, что ФРГ выделяет больше средств на обеспечение беженцев с Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, чем тратит на подготовку и оснащение украинских военнослужащих.

«На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти €3 млрд. Для сравнения, вся военная помощь Украине составила €5,4 млрд», — уточнила газета.

При этом, по данным FAZ, сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин среди общего числа беженцев составляла 7%, однако к сентябрю 2023 года она достигла 28%.

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30 декабря экс-глава украинского МВД Юрий Луценко сообщил, что положение ВСУ на фронте в настоящее время критическое. По его словам, украинская армия испытывает самый тяжелый период с начала конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский даже в сложных условиях «думает только о своих рейтингах», добавил Луценко.

23 декабря шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что возвращение Украине граждан призывного возраста будет отвечать интересам Германии. По его словам, в ФРГ работает меньше украинцев, чем в других странах, так как они пользуются пособиями.

22 декабря идею о мобилизации уехавших граждан Украины поддержал депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер. По его мнению, Германии не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». Однако министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев.

19 декабря Зеленский в ходе пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще около 500 тыс. человек в связи с неудачами на фронте. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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