Власти Германии должны поддержать мобилизацию граждан Украины, уехавших из своей страны в ФРГ. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага от немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью немецкому радио Deutschlandfunk.

По его данным, на территории Германии находится около 200 тыс. годных к военной службе украинцев. В этой связи Кизеветтер призвал правительство помочь Украине призвать их на военную службу.

Политик выразил мнение, что ФРГ не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». Одним из способов реализации своего предложения депутат бундестага назвал сокращение пособий для данной категории лиц.

В то же время министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев, даже если они получат повестки. По его словам, которые привел Telegram-канал «BILD на русском», правительство ФРГ добивается трудоустройства беженцев из страны, чтобы они не жили на пособия.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении призвать к военной службе уехавших из страны граждан. По его словам, все мужчины от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Он сказал, что планируемая украинским президентом Владимиром Зеленским мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

20 декабря в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.