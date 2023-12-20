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На Украине работодателей могут обязать доставлять призывников в военкоматы

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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В ВСУ заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в территориальные центры комплектации (ТЦК). Об этом 20 декабря сообщает украинское издание «Страна.ua» с ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования сухопутных войск Владимира Фитьо.

«Тогда будет просто обращение к владельцу его [призывника] предприятия, любой формы собственности, о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного», — заявил Фитьо.

После синхронизации электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами в ТЦК смогут контролировать местонахождение военнообязанных: например, если человек зарегистрирован в Киеве, а работает во Львове, рассказал чиновник.

Также он отметил, что при смене места жительства военнообязанный в течение семи дней должен прикрепиться к местному ТЦК. В ином случае он становится уклонистом.

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Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру президент не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Как 11 декабря заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не по качественному признаку.

Указ о всеобщей мобилизации был подписан Зеленским в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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