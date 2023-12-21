Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении призвать к военной службе уехавших из страны граждан.

«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им приглашения», — сказал он в интервью газете Bild, опубликованном 21 декабря.

По словам министра, все украинские мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет должны получить приглашения явиться в призывные пункты. Издание также отметило, что Умеров пригрозил санкциями тем, кто не выполнит такое распоряжение.

«Мы всё еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно», — объяснил чиновник.

Кроме того, он ясно дал понять, что не испытывает какой-либо симпатии к отказывающимся от военной службы по своим убеждениям. Защищать свою страну и служить ей является честью, а не наказанием, добавил министр.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что на улицах Львова начали «мягкую мобилизацию». Сотрудники военкоматов на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту, но повестки в рамках данной акции не вручают.

Днем ранее прошел рейд по ресторанам крупных украинских городов. Правоохранители в форме Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже посетили рестораны украинской столицы и Кривого Рога, чтобы раздать повестки посетителям.

11 декабря член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.