На Украине сообщили о вручении повесток в ресторанах Киева

Правоохранители в форме Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже посещали рестораны Киева и Кривого Рога, чтобы раздать повестки посетителям. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» в пятницу, 15 декабря.

В материале объяснили, что видеозаписи о рейдах в заведениях общественного питания появились в социальных сетях. Так, на одном из таких видео, снятом в киевском ресторане «Веранда на Днепре», можно увидеть человека с надписью СБУ на рукаве.

Почему в рейдах участие принимают представители СБУ — неизвестно, однако они появляются в сопровождении людей в камуфляже. По данным издания, подобные визиты наблюдали посетители еще как минимум четырех ресторанов.

«Внезапно появляются человек 25–30, у всех начинают проверять документы. Это фактически началось со вчерашнего дня и является крайне тревожным сигналом в преддверии новогодних корпоративов, когда рестораны поднимают главную годовую выручку. Причину, намерения и последствия пока никто не объясняет», — приводит «Страна.ua» слова источника.

Рейды начались в пятницу, когда заведения больше, чем в другие будние дни, заполнены посетителями.

«Сейчас они вручают повестки персоналу и гостям», — рассказал изданию один из рестораторов.

Между тем в СБУ журналистам «Страны.ua» объяснили, что сотрудники таким образом предпринимают меры безопасности против возможных диверсий. По ресторанам, как они рассказали, работников службы сопровождают подразделения МВД и миграционная служба.

«В рамках проверок общественных заведений, которые проходят уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета», — привело издание слова своего источника в СБУ.

Ранее, 15 декабря, представители военкоматов нагрянули в спортивный зал в Одессе. В статье «Страны.ua» было указано, что этот случай далеко не первый. Рейды в спортклубы случаются на Украине регулярно. Клиенты даже начали возвращать или бесплатно передавать свои абонементы.

Ранее, 11 декабря, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

Перед этим, 8 декабря, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.