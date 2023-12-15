В Одессе представители военкоматов устроили рейд в спортивном зале. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Рейд произошел в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». По информации СМИ, военкомы обращались даже к несовершеннолетним.

«Больше 30 человек снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — сказано в материале.

В статье указано, что этот случай — далеко не первый. Рейды в спортклубы случаются на Украине регулярно. Клиенты даже начали возвращать или бесплатно передавать свои абонементы.

Ранее, 11 декабря, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

Перед этим, 8 декабря, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск.

8 ноября Верховная рада поддержала законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.