На улицах Львова на западе Украины начали «мягкую мобилизацию». Как сообщает в своем Telegram-канале 16 декабря украинское издание «Страна.ua», сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту.

Утверждается, что повестки в рамках данной акции не вручают. Вместе с этим проводится ряд «агитационных мероприятий» по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту. Также мужчинам рассказывают о преимуществах такой службы.

Украинские СМИ в последнее время всё чаще сообщают о рейдах военкомов по общественным местам. В ряде случаев они в агрессивной форме вручают присутствующим там мужчинам повестки.

Накануне состоялся рейд по крупным ресторанам в Киеве. Правоохранители в форме Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже посетили рестораны украинской столицы и Кривого Рога, чтобы раздать повестки посетителям.

За день до этого представители украинских военкоматов нагрянули в спортивный зал в Одессе. Уточнялось, что этот случай не был единственным, а рейды в спортклубах происходят регулярно.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

8 декабря 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предупредил украинцев, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.