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Секретарь СНБО заявил о необходимости участия всех украинцев в конфликте с РФ

Секретарь СНБО Данилов: несправедливо, что кто-то воюет, а кто-то живет своей жизнью
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Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan
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Все без исключения украинцы должны участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 21 декабря.

«Нужно понимать, что то успокоение, которое случилось в определенное время, когда считалось, что война есть дело исключительно военных, а остальная страна может жить своей жизнью, ходить по казино, ночным клубам и так далее, надо заканчивать», — сообщил он украинскому телеканалу «Рада».

Чиновник уверен, что это несправедливо, что кто-то воюет, а кто-то «в казино фишками кидается». Он призвал украинцев к единению в конфликте с РФ.

Также Данилов сказал, что планируемая президентом Украины Владимиром Зеленским мобилизация 500 тыс. человек может занять до года.

«Имейте в виду, что эта цифра не одноразовая, призыв не будет осуществляться за один день или один месяц. Речь идет о том, что это должно быть растянуто как минимум на год, для того чтобы у нас была системная работа», — подчеркнул он.

Помимо этого, секретарь отметил, что людей, находящихся на линии фронта, необходимо регулярно сменять, чтобы дать им возможность отдыхать.

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В этот же день украинские СМИ сообщили, что в Одессе военкомы начали ловить мужчин, притворяясь работниками скорой помощи. Мужчину пытались затолкать в машину, однако ему помогла женщина, и мнимая «скорая» уехала.

Накануне в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что могут обязать работодателей лично привозить военнообязанных в военкоматы.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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