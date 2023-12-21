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Военкомы в Одессе начали ловить мужчин из автомобилей скорой помощи

«Страна.ua»: военкомы в Одессе ловят мужчин из машин скорой помощи
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Фото: соцсети
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Военкомы Одессы ловят мужчин, притворяясь сотрудниками скорой помощи, сообщил 21 декабря в своем Telegram-канале портал «Страна.ua».

Как следует из видео, также опубликованном на канале, сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК) приехали на машине скорой помощи и затолкали внутрь мужчину. Спасать его кинулась женщина, в итоге пару отпустили, а мнимая «скорая» уехала.

При этом на «карете» заметили наклейку организации, которая покупает реанимобили для нужд фронта за счет пожертвований украинцев.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в ТЦК. После синхронизации электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами в ТЦК смогут контролировать местонахождение военнообязанных: например, если человек зарегистрирован в Киеве, а работает во Львове.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру глава государства не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

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Указ о всеобщей мобилизации был подписан Зеленским в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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