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В Германии призвали вернуть Украине граждан призывного возраста

Focus: в интересах ФРГ вернуть беженцев призывного возраста на Украину
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Возвращение Украине граждан призывного возраста будет отвечать интересам Германии. Об этом 23 декабря заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

«Интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень», — отметил он на YouTube-канале Focus.

По его словам, в Германии работает меньше украинцев, чем в других странах, так как они пользуются пособиями, дополняет «Газета.Ru».

Райц заявил, что власти ФРГ должны переосмыслить свою политику в отношении беженцев и вернуть на Украину мужчин призывного возраста.

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22 декабря идею о мобилизации уехавших украинцев поддержали в Германии. Депутат бундестага от немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что не стоит «поощрять тех, кто уклоняется от желания помочь своей родине». В то же время министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не выдаст Киеву уклоняющихся от призыва украинцев.

До этого, 21 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну

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