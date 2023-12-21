Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет 21 декабря немецкая газета Welt.

Как предупредил Умеров, всех, кто не выполнит данное требование, ждут санкции.

«Мы еще обсуждаем, что будет, если они не явятся добровольно», — цитирует его СМИ.

В свою очередь, немецкое новостное агентство Tagesschau отметило, что потери украинской армии настолько высоки, что ВСУ нужно больше солдат.

Ранее, 20 декабря, украинские военные признали, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Газета The Wall Street Journal (WSJ) отметила, что киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление ВСУ устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному. Украинский военнослужащий также добавил, что его коллеги признают необходимость всеобщей мобилизации, без которой стране не обойтись.

Также 20 декабря в ВСУ заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей украинских предприятий могут обязать лично доставлять призывников в территориальные центры комплектации (ТЦК).

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.