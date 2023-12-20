Украинские военные признают, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Об этом 20 декабря пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание присоединяться [к воюющей армии]», — цитирует издание оператора беспилотников спецназа ВМС Украины с позывным Добро.

Издание отмечает, что киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

Украинский военнослужащий также добавил, что его коллеги признают необходимость всеобщей мобилизации, без которой стране не обойтись. В свою очередь авторы статьи отметили, что Украине нужно «восстановить свою потрепанную армию».

До этого, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал ВСУ привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. При этом президент Украины Владимир Зеленский в тот же день рассказал о предложении военных призвать в армию еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.