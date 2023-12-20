Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Политика
В Госдуме высказались об идеях по изъятию замороженных активов России
Общество
В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий
Мир
В МИД РФ сообщили о выводе из Газы всех обратившихся за помощью россиян
Происшествия
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс
Общество
Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
Политика
В Госдуме указали на прозападный след в протестах в Сербии
Армия
ПВО России сбила украинский вертолет Ми-24 в ДНР
Мир
Европейский суд признал право частных пилотов из РФ на управление самолетом в ЕС
Наука и техника
Развертывание сетей 5G в крупных городах РФ начнется с 2026 года
Сюжет:

WSJ узнала о нежелании украинцев идти в армию из-за неудач на фронте

WSJ: в ВСУ признали нежелание украинцев идти в армию из-за неудач на фронте
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные признают, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Об этом 20 декабря пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание присоединяться [к воюющей армии]», — цитирует издание оператора беспилотников спецназа ВМС Украины с позывным Добро.

Издание отмечает, что киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

Украинский военнослужащий также добавил, что его коллеги признают необходимость всеобщей мобилизации, без которой стране не обойтись. В свою очередь авторы статьи отметили, что Украине нужно «восстановить свою потрепанную армию».

Меняют пол: к чему приведет мобилизация женщин на Украине
Будущих солдат ловят в барах, санаториях и спортзалах

До этого, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет.

19 декабря бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин признал, что провал ВСУ привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. При этом президент Украины Владимир Зеленский в тот же день рассказал о предложении военных призвать в армию еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023