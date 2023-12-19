Провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к отчаянию жителей страны, потому что власти в Киеве внушили им ложные надежды. Об этом 19 декабря заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

«Сначала внушали людям эйфорию быстрых побед. Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались, потому что [конфликт] вносит свои коррективы», — отметил он.

По словам экс-депутата, украинское население поверило в захват Крыма украинской армией, однако неудавшееся контрнаступление ВСУ привело к тяжелым потерям. Вдобавок помощь Запада значительно сократилась, тогда как антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта, добавил Лапин.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу в ходе в ходе расширенного заседания коллегии ведомства озвучил потери ВСУ, которые с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, украинская армия потеряла 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, указал Шойгу.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.