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Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», — заявил он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, украинская армия потеряла 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, указал Шойгу. По его словам, на поле боя до сих пор нет американских танков Abrams, которые были поставлены несколько месяцев назад.

Глава Минобороны рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 5800 иностранных наемников, из них 1427 — из Польши, 466 — из США, 344 — из Великобритании. Также на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, проявивших особую жестокость.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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