Путин указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники
Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил 19 декабря на коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин.
«Все попытки нанести нам поражение разбились о мужество нашего солдата», — подчеркнул глава государства.
Российские войска владеют инициативой на линии соприкосновения, армия делает то, что считает нужным.
Ранее, 13 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря в разговоре с «Известиями» назвал ложью слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы отсутствии у российских войск за год какого-либо успеха на поле боя.
До этого, 8 декабря, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что Запад с начала СВО отправлял Украине «металлолом» и то, что не нужно им самим. По его словам, Украине в целом выделяют помощь «с миру по нитке».
При этом в конце ноября издание Business Insider отмечало, что переданные Европой танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными в зоне СВО. Европейские танки наравне с другими украинскими батальонами и бронетехникой столкнулись с обширной российской обороной, что заставило украинские войска передвигаться пешком.
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