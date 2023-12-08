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Военный эксперт указал на поставки Украине «металлолома» вместо военной техники

Эксперт Кошкин: Запад «с миру по нитке» выделяет Киеву старое оружие
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Запад с начала СВО отправлял Украине «металлолом» и то, что не нужно им самим. Об этом «Известиям» 8 декабря заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Накануне военный обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что Вооруженным силам Украины могут выдавать устаревшую военную технику.

«Следует отметить, что и до этого не церемонились — отправляли всё то, что особо не нужно государствам, входящих в блок НАТО. США давали пулеметы М2 еще 1950–1960-х годов выпуска и винтовки, которые уже давно выслужили срок и просто на складах находились. Сейчас Украина использует и пулеметы Максима, которые еще в XX веке производились», — отметил Кошкин.

Он указал, что Украине в целом выделяют помощь «с миру по нитке» и надеяться, что это является высокотехнологичным оружием уже не приходится.

«Вот почему в информационном пространстве всё больше обнадеживающих заявлений [со стороны Запада], что Украину мы не бросим. Ей бросают всё, что уже не нужно и уже не сможет, конечно же, изменить соотношение сил на линии боевого соприкосновения в пользу ВСУ», — резюмировал военный эксперт.

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Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по случаю Дня Героев Отечества, подчеркнул, что бойцы ВС России развенчали миф о неуязвимости западной военной техники в ходе СВО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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