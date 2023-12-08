Белый дом назвал срок исчерпания средств на помощь Украине

У США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас осталось тут несколько недель, а потом у нас (ассигнованные ранее конгрессом средства. — Ред.) закончатся. <...> В плане оказания Украине того рода военной помощи, которую мы могли предоставлять», — отметил он.

По его словам, проблема заключается в небольшом числе республиканцев в конгрессе, которые не хотят выделять финансирование.

Ранее, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. Политолог-американист Малек Дудаков на следующий день, 7 декабря, отметил, что Республиканская партия США использует вопрос дополнительной помощи Украине в качестве рычага давления на демократов. Он предположил, что процесс обсуждений может затянуться до середины января. Американист считает, что помощь Киеву будет уже в меньшем объеме, чем запрашивает администрация президента США Джо Байдена, следовательно, республиканцы и демократы будут долго идти к компромиссу.

При этом 6 декабря в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.