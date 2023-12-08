Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на газопроводе в Керчи потушили
Авто
Россияне стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Мир
Forbes сообщил о получении новыми бригадами ВСУ устаревшей советской техники
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гуманитарной помощи для жителей Газы
Происшествия
Приостановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы
Мир
Премьер Японии покинул фракцию из-за скандала
Спорт
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очков в НХЛ
Общество
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Армия
Военные ВС РФ продемонстрировали слаженную работу на артемовском направлении
Происшествия
Два рыбака провалились под лед и утонули на Сахалине
Происшествия
Самолет авиакомпании «Сибирь» экстренно сел в Новосибирске
Культура
Фильм Твердовского-младшего «Панические атаки» получил главный приз «Зимнего-2023»
Мир
Сына Байдена обвинили в неуплате налогов на сумму $1,4 млн
Туризм
Россияне стали массово скупать туры на лето из-за опасения роста цен
Мир
Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине
Сюжет:

Forbes сообщил о получении новыми бригадами ВСУ устаревшей советской техники

Forbes: новые механизированные бригады ВСУ получат устаревшую советскую технику
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фотографиях пяти новых механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пока что находятся на стадии формирования, практически не видно боевой техники. Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что бойцам могут выдать устаревшие советские машины.

«Однако, судя по всему, ни на одной фотографии не изображена техника бригад. На некоторых фотографиях видна старая гусеничная боевая машина БМП-1, но вполне вероятно, что она принадлежит учебному подразделению», — написал он в статье в четверг, 7 декабря.

Кроме того, журналист добавил, что отсутствие боевых машин в рядах украинской армии превращает механизированные бригады в обычную легкую пехоту. Обозреватель также обратил внимание, что 15-тонная БМП-1 с экипажем из 11 человек имеет тонкую броню, поэтому при попадании в машину «погибает весь экипаж».

«Союзники Украины могли бы оказать свежим солдатам новых бригад огромную услугу <…> Однако не удивляйтесь, если они этого не сделают. Только на этой неделе <…> республиканцы в конгрессе США проголосовали за отказ от нового финансирования украинских военных усилий на сумму $60 млрд», — указал Экс.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее, 7 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. По его словам, проблема заключается в небольшом числе республиканцев в конгрессе, которые не хотят выделять финансирование.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. При этом 6 декабря в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву американский президент Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023