Forbes сообщил о получении новыми бригадами ВСУ устаревшей советской техники

На фотографиях пяти новых механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пока что находятся на стадии формирования, практически не видно боевой техники. Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что бойцам могут выдать устаревшие советские машины.

«Однако, судя по всему, ни на одной фотографии не изображена техника бригад. На некоторых фотографиях видна старая гусеничная боевая машина БМП-1, но вполне вероятно, что она принадлежит учебному подразделению», — написал он в статье в четверг, 7 декабря.

Кроме того, журналист добавил, что отсутствие боевых машин в рядах украинской армии превращает механизированные бригады в обычную легкую пехоту. Обозреватель также обратил внимание, что 15-тонная БМП-1 с экипажем из 11 человек имеет тонкую броню, поэтому при попадании в машину «погибает весь экипаж».

«Союзники Украины могли бы оказать свежим солдатам новых бригад огромную услугу <…> Однако не удивляйтесь, если они этого не сделают. Только на этой неделе <…> республиканцы в конгрессе США проголосовали за отказ от нового финансирования украинских военных усилий на сумму $60 млрд», — указал Экс.

Ранее, 7 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. По его словам, проблема заключается в небольшом числе республиканцев в конгрессе, которые не хотят выделять финансирование.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. При этом 6 декабря в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву американский президент Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.