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Путин заявил о развенчании бойцами РФ мифа о неуязвимости техники Запада

Путин: бойцы СВО развенчали миф о неуязвимости военной техники Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Бойцы Российской армии развенчали миф о неуязвимости западной военной техники, заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

«Они (участники СВО — Ред.) смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости», — сказал глава государства во время вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Ранее, 18 ноября, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции ВС РФ на немецкии танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российские военные разбегутся при виде западной бронетехники, однако этого не случилось.

При этом 10 ноября издание Forbes писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать танки Leopard и могут вскоре потерять их все, поскольку машины успешно разбивает Россия.

17 октября представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил об отправке Украине 31 американского танка M1A1 Abrams. В том же месяце стало известно, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации.

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В конце сентября российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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