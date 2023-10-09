СМИ узнали о планах США отказаться от танков M1 Abrams из-за их плохой живучести

Вооруженные силы (ВС) США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине. Об этом сообщила интернет-издание пишет Asia Times в понедельник, 9 октября.

«Исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести техники, проявившиеся на полях сражений <…> на Украине», — пишет издание.

Сообщается, что в исследовании подчеркивается необходимость создания модификации M1 следующего поколения, оснащенной пушками большего калибра, а также гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

Научный совет армии США также прогнозирует, что в будущем танки и бронетехника будут сталкиваться с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, дронов и возможностей искусственного интеллекта.

К настоящему времени США поставили на Украину 31 танк Abrams устаревшей комплектации. Как отметил американский экс-морпех Мэтью Хо в конце сентября, Соединенные Штаты передают Украине устаревшие боевые машины, потому что современные российские силы легко смогут перехватить поставляемую технику, а американское руководство не хочет, чтобы новые танки попали в руки ВС РФ.

Тогда же российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

В том же месяце экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.