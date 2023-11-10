Военнослужащие украинской армии так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия. Об этом 10 ноября написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

«Чего украинцам не стоит делать, так это того, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов», — отмечается в статье.

Журналист также посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) закупить еще около 200 немецких танков Leopard 1A5, которые были произведены в 1980 году, пишет «Газета.Ru». Однако даже такое большое количество техники будет быстро уничтожено, поскольку украинские военные неправильно ее используют на поле боя, добавил журналист.

Ранее, 2 ноября, Экс сообщил, что ВC РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

До этого, 31 октября, советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Они не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России за последние 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Он добавил, что практически все они были уничтожены посредством «Ланцетов» и дронов-камикадзе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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