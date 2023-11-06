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Балицкий рассказал об уничтожении танков Leopard на запорожском направлении

Балицкий: ВС РФ уничтожили 5 танков Leopard за 10 дней на запорожском направлении
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Фото: соцсети
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На запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России за последние 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 6 ноября, на пресс-конференции.

«Практически все были уничтожены посредством «Ланцетов» и дронов-камикадзе. Это говорит о том, что наши бойцы всё лучше и лучше применяют современные методы ведения боя, это говорит о том, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия нашей тактике», — сказал Балицкий.

Кроме того, по словам Балицкого, от безысходности Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится только обстреливать населенные пункты. Благородя стойкости российских военных и грамотной маневренной обороне солдатам ВС РФ удается сдерживать контрнаступление противника, добавил губернатор Запорожской области.

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В этот же день Балицкий рассказал, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. Как он объяснил, план украинских военных прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным.

Ранее, 2 ноября, журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВC РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

До этого, 31 октября, советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Они не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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