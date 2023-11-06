Балицкий рассказал об уничтожении танков Leopard на запорожском направлении
На запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России за последние 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 6 ноября, на пресс-конференции.
«Практически все были уничтожены посредством «Ланцетов» и дронов-камикадзе. Это говорит о том, что наши бойцы всё лучше и лучше применяют современные методы ведения боя, это говорит о том, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия нашей тактике», — сказал Балицкий.
Кроме того, по словам Балицкого, от безысходности Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится только обстреливать населенные пункты. Благородя стойкости российских военных и грамотной маневренной обороне солдатам ВС РФ удается сдерживать контрнаступление противника, добавил губернатор Запорожской области.
В этот же день Балицкий рассказал, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. Как он объяснил, план украинских военных прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным.
Ранее, 2 ноября, журналист Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВC РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что на этой неделе украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.
До этого, 31 октября, советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Они не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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