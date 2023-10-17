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В США заявили об отправке Украине всех обещанных танков M1A1 Abrams

Полковник Мартин О'Доннелл: США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams
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Фото: flickr.com
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США передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams, всего 31 единицу, заявил 17 октября представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, сообщил портал VOA.

«Мы выполнили наши договоренности. С этого момента украинцам решать, когда и где использовать эту технику», — сказал он.

О'Доннелл подчеркнул, что на Украину вернулись все военнослужащие, которые обучались работе на данных танках. Также Киев получил боеприпасы и запчасти.

Ранее в октябре сообщалось, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации. Как отметил американский экс-морпех Мэтью Хо в конце сентября, Пентагон передает Украине устаревшие боевые машины, потому что современные российские силы легко смогут перехватить поставляемую технику, а американское руководство не хочет, чтобы новые танки попали в руки ВС РФ.

Также в сентябре экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
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25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Изначально страна получила десять машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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