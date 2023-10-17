В США заявили об отправке Украине всех обещанных танков M1A1 Abrams

США передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams, всего 31 единицу, заявил 17 октября представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, сообщил портал VOA.

«Мы выполнили наши договоренности. С этого момента украинцам решать, когда и где использовать эту технику», — сказал он.

О'Доннелл подчеркнул, что на Украину вернулись все военнослужащие, которые обучались работе на данных танках. Также Киев получил боеприпасы и запчасти.

Ранее в октябре сообщалось, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации. Как отметил американский экс-морпех Мэтью Хо в конце сентября, Пентагон передает Украине устаревшие боевые машины, потому что современные российские силы легко смогут перехватить поставляемую технику, а американское руководство не хочет, чтобы новые танки попали в руки ВС РФ.

Также в сентябре экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Изначально страна получила десять машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.