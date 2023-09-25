СМИ сообщили о прибытии первой партии танков Abrams на Украину

Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину 23 сентября. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает The New York Times со ссылкой на двух представителей министерства обороны США.

Они отметили, что это первая партия танков M1 Abrams, которые администрация президента США Джо Байдена пообещала отправить на Украину.

Кроме того, по словам представителей минобороны, в ближайшие месяцы будет отправлено еще больше единиц боевой техники Abrams, при этом чиновники не сообщили, в каком количестве будет поставка.

Ранее, 22 сентября, Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией. Он добавил, что в новый пакет оборонной помощи войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Президент подчеркнул, что США будет поставлять Украине аналогичные системы в течение зимы каждый месяц.

Ранее в этот день Джо Байден на встрече Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. Первая партия танков будет состоять из 10 машин. До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет вооружений Украине «со значительными средствами ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.