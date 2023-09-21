Белый дом анонсировал пакет вооружений Украине «со значительными средствами ПВО»

США выделят новый пакет вооружений Украине с существенными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 21 сентября заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Чтобы помочь защититься от <...> ударов с воздуха, президент [США Джо] Байден объявит сегодня о новом пакете военной помощи, включающем существенные средства ПВО <...>», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам Салливана, Киеву также будут переданы боеприпасы для HIMARS. Он добавил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

Днем ранее сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс выразил опасение, что ВПК США поставляет Украине слишком много оружия, а производит его недостаточно. По его словам, Соединенные Штаты должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня.

При этом 19 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что союзники Киева сосредоточены на «долгосрочном обеспечении безопасности» Украины. По его словам, самым необходимым видом вооружений для Украины на данный момент являются системы ПВО.

8 августа экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему ПВО Украины. По его словам, системы Patriot оказались неэффективными против армии РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.