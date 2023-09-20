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В американском сенате призвали США прекратить накачивать Украину оружием

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/U.S. Army
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Соединенные Штаты должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня. Об этом сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил на мероприятии интернет-портала Axios в среду, 20 сентября.

Он выразил опасение, что ВПК США поставляет Украине слишком много оружия, а производит его недостаточно. По словам сенатора, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий, передает RT.

«Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности», — подчеркнул политик.

Накануне заместитель помощника главы Госдепа по региональной безопасности Мира Резник сообщила, что в ближайшие годы США отправят Тайваню противокорабельные ракеты «Гарпун». Она отметила, что идет работа с индустрией для ускорения данного процесса.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком вооружений для тайваньской армии.

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В конце августа появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF, сообщает телеканал «Звезда». Госдепартамент США 23 августа одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн. Также в июле Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню, передает НСН.

28 июля официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

14 июля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. При этом он подчеркнул, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

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