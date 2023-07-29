Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве КНР в Вашингтоне призвали США прекратить поставлять оружие Тайваню
Мир
Четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета в Австралии
Армия
Артиллерийскую бригаду ВВО наградили почетными знаками «Гвардия»
Мир
Посол России в Анголе рассказал о давлении Запада на всю Африку
Политика
Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита
Общество
Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях в субботу
Спорт
Украинской саблистке Харлан отменили дисквалификацию на ЧМ по фехтованию
Мир
Джо Байден назвал себя старейшим политиком с опытом в 600 лет
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о развале украинской армии
Мир
Конституционный совет Франции одобрил повышение военного бюджета до €413 млрд
Политика
Путин заявил о желании РФ искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Соучредитель OceanGate собрался отправить 1 тыс. человек на Венеру
Мир
Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн
Сюжет:

В посольстве КНР в Вашингтоне призвали США прекратить поставлять оружие Тайваню

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай решительно против военных связей между США и Тайванем и поставок вооружений. Эта позиция неизменная и однозначная. США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также трех совместных коммюнике КНР и США и прекратить поставлять оружие Тайваню», — передает слова представителя посольства ТАСС.

Кроме того, Лю Пэнъюй призвал Соединенные Штаты прекратить угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе и создавать новые факторы, которые могут привести к росту напряженности в регионе.

Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай
И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Ранее 28 июля стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. При этом агентство Reuters в тот день сообщало, что, по данным источников, вооружение будет передано из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023