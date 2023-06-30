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Госдеп США одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
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Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и военного оборудования в рамках двух отдельных сделок на сумму до $440 млн. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

«Тайвань запросил закупку 30-мм боеприпасов, включая фугасно-зажигательно-трассирующие снаряды, многоцелевые и учебные снаряды, на ориентировочную стоимость в $332,2 млн», — приводит издание сообщение ведомства.

Кроме того, по сообщению Пентагона, второй запрос на сумму до $108 млн включает логистическую поддержку по закупкам запасных и ремонтных частей для колесных транспортных средств и оружия.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уже уведомило конгресс о возможных продажах.

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Ранее, 29 июня, издание Taiwan News сообщило, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает поставку 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

Ранее, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Источники агентства Bloomberg 5 мая сообщили, что США готовят пакет военной помощи для Тайваня, который собираются передать по ускоренной процедуре. Он будет включать отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования на Тайвань.

Военно-морские силы США 28 апреля объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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