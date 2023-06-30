Военный историк заявил о неизбежной эскалации после продажи Тайваню оружия США

Продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования на $440 млн обострит ситуацию в регионе. Об этом 30 июня «Известиям» заявил военный историк Борис Юлин.

Ранее в этот день стало известно, что Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

«Это неизбежно обострит ситуацию в регионе. В данном случае Соединенные Штаты, по сути, плюют на то, что Китай считается как бы один, на то, что в ООН, допустим, представлен только континентальный Китай, Тайваня нет. То есть Тайваня как государства, в принципе, официально, можно сказать, не существует», — сказал Юлин.

Историк добавил, что в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

29 июня издание Taiwan News сообщило, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает поставку 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

26 июня США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.