Реклама
Прямой эфир
Экономика
Рынок прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ до 8%
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Армия
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ после провалов на запорожском направлении
Мир
Конгресс США отклонил поправки о сокращении военной помощи Украине
Армия
Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»
Мир
В Японии в ходе испытаний ракеты «Эпсилон-S» произошел взрыв
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Мир
Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Общество
Столичные аэропорты начали тестировать дроны для отпугивания птиц
Мир
В Пентагоне заявили о необходимости США быть готовыми к конфронтации с КНР
Общество
Вильфанд рассказал о трех погодных мировых рекордах в июне 2023 года

В Пентагоне заявили о необходимости США быть готовыми к конфронтации с КНР

0
Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Ron Sachs
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил в интервью телеканалу CNN шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Это то, к чему мы всегда должны быть готовы. <…> Я не считаю, что конфронтация является как неминуемой, так и неизбежной», — заявил он, отвечая на вопрос об угрозе вооруженной конфронтации США с КНР из-за Тайваня.

Остин добавил, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином
В Китай вслед за госсекретарем слетала министр финансов США

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден обвинил Китай и председателя КНР Си Цзиньпина в стремлении вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. Несмотря на это, американский лидер выразил надежду на возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в дальнейшем будут выгодны обеим странам.

Глава американского минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Она добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

Глава американского минфина прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продолжался с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина была не запланирована.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023