В Пентагоне заявили о необходимости США быть готовыми к конфронтации с КНР

США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил в интервью телеканалу CNN шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Это то, к чему мы всегда должны быть готовы. <…> Я не считаю, что конфронтация является как неминуемой, так и неизбежной», — заявил он, отвечая на вопрос об угрозе вооруженной конфронтации США с КНР из-за Тайваня.

Остин добавил, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден обвинил Китай и председателя КНР Си Цзиньпина в стремлении вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. Несмотря на это, американский лидер выразил надежду на возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в дальнейшем будут выгодны обеим странам.

Глава американского минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Она добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

Глава американского минфина прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продолжался с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина была не запланирована.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.